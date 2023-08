Nardini y Correa visitaron distintos centros de jubilados 

En el marco del Día del Abuelo, el cual se celebra cada 26 de julio, los funcionarios compartieron diferentes encuentros con adultos mayores de Malvinas Argentinas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo (Leo) Nardini, y la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, recorrieron diferentes centros de jubilados del distrito en el marco del Día del Abuelo. Los encuentros se dieron en las distintas localidades y ciudades de la comuna.

“Los abuelos y las abuelas nos llenan de energía. Siempre es bueno reencontrarnos porque nos recuerda de dónde venimos, cuales son nuestros valores y que la amistad es algo que nos va a unir siempre”, expresó Nardini.

“Gracias a cada uno, a cada una, porque todo lo que me fueron enseñando me queda guardado en el corazón y me fortalece el alma. Los quiero”, dijo el ministro, quien resaltó: “Me reencontré con muchos adultos mayores a quienes tuve la oportunidad de conocer cuando estuve como jefe de la UDAI Anses de Malvinas”. “Que lo recuerden a uno con ese cariño o con alguna anécdota, me impulsa a seguir trabajando por más, con más fuerza, mejor espíritu”, finalizó Leo Nardini.

Por su parte, Noe Correa dijo: “En el marco de los festejos por el día del abuelo, estamos recorriendo con Leo todas las localidades, convocando a todos los centros de jubilados de Malvinas Argentinas. Tenemos la oportunidad de saludar, celebrar y compartir momentos con quienes dos dan su alegría y experiencia como miembros activos de la comunidad malvinense”.

“Ellos son importantísimos miembros de la gran familia malvinense y buscamos que puedan vivir con plenitud y mejor calidad de vida”, subrayó la intendenta.

