Ishii acompañó a cientos de chicos en “Diversión Bajo Cero” por las vacaciones de invierno

La Municipalidad de José C. Paz, a través de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante este sábado el evento “Diversión Bajo Cero”, una propuesta totalmente gratuita para que los chicos y toda la familia disfruten de las vacaciones de invierno.

La actividad continúa el próximo sábado 1° de agosto, de 11:00 a 17:00 hs, en el Mercado Concentrador (Ruta ex 197 y Pichincha).

Entre las propuestas hay pista de hielo, cabina de fotos 360°, toro mecánico, inflables gigantes y toboganes, además de food trucks, música en vivo y stands de salud y seguridad. La entrada es libre y gratuita.

Estuvieron presentes el Senador Bonaerense e intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Ishii; la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina; el Secretario de Gobierno y organizador de la actividad, Pablo Mansilla; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Manuel Ligo; y concejales del Poder Legislativo de José C. Paz.