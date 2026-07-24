El Museo del Juguete celebra sus 15 años durante las vacaciones de invierno
Es con actividades para toda la familia. Este sábado inaugurará una muestra temporaria de juegos de mesa de ayer y de hoy. Además, habrá otras actividades y música en vivo. En Lamadrid 197, Boulogne, de 13 a 17 h; se suspende por lluvia.
El Museo del Juguete está de cumpleaños y este sábado, en el marco de la agenda de las vacaciones de invierno, lo celebrará con un evento abierto a toda la comunidad. La celebración incluye la apertura oficial de la exposición temporaria “El mundo en un tablero. Una muestra de juegos de mesa”, actividades para toda la familia y la presentación del grupo Valor Vereda.
“El festejo central de los 15 años será este sábado, pero seguiremos de fiesta durante todas las vacaciones con una programación para recordar, descubrir y compartir las distintas formas de jugar juegos de patio, vereda y recreo, con rondas de juego, experiencias musicales, talleres para imaginar y crear juegos, y mucho más”, comentó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.
La muestra reúne juegos de mesa muy conocidos, y otros no tanto, entre cartas, dados y tableros: del Ludo, el Monopoly, el ajedrez, el Dominó y El Estanciero hasta Carrera de mente, el Teg, el Kinmo, Catan y El Juego de la Oca, entre muchos otros. No se suspende por lluvia.
Además, de 13 a 17 h, se desplegará en el parque “Fuera de las Casilla” con juegos de mesa gigantes de tela y madera, zonas blandas, una búsqueda del tesoro y mucho más. Para toda la familia y sin inscripción previa.
De 13.30 a 16.30 h será el turno de “Jugar del derecho y del revés”, propuesta de tardes de juegos de mesa para niños desde los 3 años y toda la familia. No se suspende por lluvia, con cupos limitados y sujeto a la capacidad del espacio.
A las 15 h será el momento de cantar entre todos el ¡Feliz Cumpleaños! y a las 16 h llegará el cierre musical con el show “Una veredita” para compartir del reconocido grupo Valor Vereda, fundado en 2007, que lleva adelante espectáculos para y con los niños, a través del arte y el juego, la música y la libertad, el encuentro y la alegría.
La muestra continuará abierta más allá de las vacaciones y se puede visitar de miércoles a domingo, de 11 a 17 h, y los fines de semana, de 13 a 17 h.
Además, en la segunda semana de vacaciones continúa el cronograma de actividades con talleres, teatro, música en vivo, juegos, deportes y propuestas al aire libre en plazas, museos, casas de cultura, campos de deportes y el Parque Público del Golf.
Para consultar todas las actividades que integran el calendario del receso escolar ingresar en www.sanisidro.gob.ar/vacacionesdeinvierno