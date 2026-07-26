La playa que está a 4 horas de Buenos Aires y está escondida dentro de un bosque

Esta localidad combina la inmensidad del mar con la calma de su arboleda, al crear un espacio ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cuando se piensa en escapadas a la Costa Atlántica, destinos como Pinamar, Cariló o Mar del Plata suelen ser los primeros en la lista. Sin embargo, a poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), existe una playa poco conocida, rodeada de bosques y con un ambiente mucho más tranquilo: Las Gaviotas.

Ubicada entre Mar de las Pampas y Mar Azul, esta localidad costera se convirtió en una opción ideal para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad. Con calles de arena y una costa extensa sin grandes desarrollos comerciales, Las Gaviotas es una alternativa a los destinos más concurridos de la costa bonaerense.

(*) Las Gaviotas, una playa entre el mar y el bosque

Es una localidad relativamente nueva, que comenzó a desarrollarse a fines de la década de los 90 y tomó impulso turístico en los años 2000. Su ubicación entre Mar de las Pampas y Mar Azul la convirtió en una zona de tranquilidad entre ambos balnearios, con una identidad propia que la distingue.

Lo que la hace especial es su combinación de playa y bosque. A diferencia de otros destinos más urbanizados, en este lugar la vegetación es protagonista con:

playas amplias y con poca gente.

calles de arena rodeadas de pinos y acacias.

y un entorno más rústico, con construcciones que respetan la estética natural.

(*) Qué hacer en Las Gaviotas: actividades para todos los gustos

Caminatas y paseos por la costa:

Las playas son extensas y permiten largos paseos a pie, sobre todo hacia zonas menos concurridas. Es común ver a personas caminar descalzas por la arena o que disfrutan del paisaje.

Cabalgatas entre el bosque y la playa:

Una de las actividades más recomendadas es hacer cabalgatas guiadas por senderos de arena y médanos. Algunas excursiones incluyen paseos nocturnos bajo la luz de la luna.

Surf y deportes acuáticos:

Las olas de Las Gaviotas son ideales para la práctica de surf, kitesurf y stand-up paddle. Hay varias escuelas en la zona que ofrecen clases y alquiler de equipos.

Travesías en cuatriciclos y 4×4:

Para quienes buscan más aventura, hay excursiones en cuatriciclos y vehículos 4×4 para recorrer los médanos y llegar a puntos menos accesibles, que salen desde Mar Azul. La travesía más recomendada es la del Faro Querandí, ubicado a pocos kilómetros del balneario.

Sandboard en los médanos:

Los médanos de la zona son ideales para esta práctica.

Pesca deportiva:

La zona es conocida por ser un buen punto para la pesca de costa y embarcada, sobre todo en horarios nocturnos.

Gastronomía y comercios:

La cercanía con Mar de las Pampas permite llegar a su centro comercial en tan sólo minutos y disfrutar de su comida local, ropa o artesanías.

Senderismo y ecoturismo:

Las calles arboladas de Las Gaviotas y su cercanía con Mar de las Pampas y Mar Azul hacen que sea un lugar ideal para recorrer a pie o en bicicleta, al disfrutar del contacto con la naturaleza.

(*) FUENTE: TN