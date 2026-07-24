Mario Massaccesi presentará en San Fernando “Soltar para ser feliz”

El periodista y conductor interpreta junto a la Lic. Patricia Daleiro una charla para llamar a dejar de lado aquellas cargas que impiden disfrutar de la vida. Será el sábado 1 de agosto en el Teatro Martinelli (Lavalle 3021 – Victoria) y las entradas pueden adquirirse en www.teatromartinelli.com

“Soltar para ser feliz” es una experiencia teatral sobre la posibilidad que todos tenemos de “soltar” lo que nos pesa, nos duele, lo que cargamos innecesariamente y nos impide disfrutar de la vida. En el escenario del Teatro Martinelli, el periodista y conductor de TV Mario Massaccesi, junto a la psicóloga y escritora Patricia Daleiro, harán la puesta en escena del libro del mismo título publicado en 2020, que va por su décima edición.

“Vuelvo a San Fernando después de 30 años, dónde di mis primeros pasos como periodista y como conductor en un noticiero, así que amo a San Fernando. Es un honor, un privilegio”, expresó Massaccesi y continuó: “Los invitamos a que vengan a soltar el miedo, la culpa, las relaciones tóxicas, el pasado, los mandatos, y todo lo que nos cuesta”.

Junto a Daleiro sumará sus historias personales e invitarán a reflexionar acerca de la vida que queremos o necesitamos tener. “Soltar para ser feliz” estrenada en 2021, recorrió gran parte del país y fue vista por más de 70.000 espectadores. Ahora llega al Teatro Martinelli (Lavalle 3021 – Victoria) el sábado 1 de agosto a las 20, y las entradas pueden adquirirse en www.teatromartinelli.com

Mario Massaccesi es periodista, conductor de radio y TV y coach ontológico. Patricia Daleiro es Licenciada en Psicología y Master Coach. Ambos son coautores de los libros “Soltar para Ser Feliz”, “Saltar al Buen Vivir”, “Salir de los Miedos” y “¿Qué Hacemos con las Quejas?”.