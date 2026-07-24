Un malviviente fue detenido por el COT luego de intentar robar un vehículo

El hecho ocurrió durante la madrugada. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron al sujeto mientras abría el auto. Lo redujeron a las pocas cuadras y derivaron a comisaría.

Un individuo fue detenido luego de que abriera un vehículo estacionado en el barrio Cina Cina de Troncos del Talar. Todo quedó registrado a través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El individuo fue detectado por los agentes de la central de monitoreo mientras forzaba la puerta del rodado e ingresaba al mismo. De manera inmediata, se dio aviso al móvil más cercano quien llegó a la escena.

El delincuente se dio a la fuga e ingresó a un domicilio. Sin embargo, con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lograron reducirlo. Se encontraba con otra indumentaria. Dentro del domicilio encontraron la vestimenta que lo caracterizaba al momento del intento de hurto.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.