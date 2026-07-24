La pista de atletismo “Abel Acevedo” del Municipio fue sede del Torneo de Invierno Porteño

El Gobierno local, junto a la Federación Atlética Metropolitana (FAM), llevó adelante dicha competencia en el Polideportivo “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicado en el centro de la ciudad. La jornada reunió a atletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de distintos municipios de la provincia.

La pista municipal de atletismo “Abel Acevedo” fue sede del Torneo de Invierno Porteño. Allí, participaron más de un centenar de competidores en las diferentes pruebas como: 600 mts llanos (femenino); 400 mts (masculino); 110 mts con vallas; salto en largo; entre otros.

El campeonato formó parte del calendario oficial de la Federación Atlética Metropolitana y representó una nueva oportunidad para que deportistas de distintas categorías continúen su preparación y sumen marcas en un escenario de primer nivel. La pista del Polideportivo Nº 2, homologada con estándares internacionales, continúa consolidándose como un espacio de referencia para el desarrollo del atletismo en la región.

Durante toda la jornada se desarrollaron pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos, en un encuentro que promovió el intercambio deportivo y el crecimiento de la disciplina. El evento fue organizado por la Federación Atlética Metropolitana en conjunto con el Municipio de Tigre, con la participación de clubes y atletas federados de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La flamante pista de atletismo municipal “Abel Acevedo” tiene una extensión de 400 metros y 6 carriles, donde además se realizan lanzamientos de jabalina y bala, salto con garrocha, en largo y alto.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno local continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva y acompañando la realización de competencias de jerarquía, impulsando el desarrollo del atletismo y fomentando la práctica deportiva como herramienta de integración, formación y vida saludable para la comunidad.