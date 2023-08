Cruce entre Julio Zamora y Malena Galmarini

El actual intendente hizo declaraciones en un evento llevado a cabo en el Club 24 de Mayo, en tanto Malena Galmarini hizo lo propio en una recorrida por el centro comercial de Pacheco.

En Troncos del Talar, el precandidato a intendente de Tigre por Unión por la Patria, Julio Zamora, compartió una peña junto a vecinos y vecinas de la localidad. En el evento llevado adelante en el Club 24 de Mayo, estuvieron presentes los precandidatos a concejales Cecilia Ferreira, Marisa Latessa, María Cielo Rondolini y Matías Orfo.

De cara a las PASO, Zamora manifestó: “Un festejo después de un largo camino para intentar lograr que tengamos igualdad de oportunidades en la lista. Lamentablemente no la tenemos, pero vamos a poder competir y eso es importante; que el vecino con su sabiduría, pueda elegir el camino para Tigre. Así que vamos a poner todo el esfuerzo. Acá estuvimos con Cecilia, que fue ovacionada por los vecinos de Troncos, festejando, bailando con los vecinos y contándoles un poco nuestros sueños”.

Y agregó: “Nos pusieron el camino muy difícil. Nos inclinan la cancha de una manera muy injusta, pero vamos a dar pelea y presentarnos ante los vecinos. No podemos dejarlos sin la posibilidad de que nos busquen en el cuarto oscuro, de que encuentren la boleta, a pesar de que nos pusieron un laberinto. Pero realmente el vecino de Tigre es muy sabio, sabe elegir y sabe quiénes tienen que regir su destino”.

“Yo no estoy atado a ningún sillón, lo único que quiero es que no impongan con el dedo a ningún candidato y para eso está la gente; para elegir, votar, pensar y soñar. Ahí nos van a encontrar, trabajando desde el lugar en donde estemos, desde el llano o desde mi lugar como intendente, siempre al servicio de los vecinos de Tigre”, sostuvo Zamora en su discurso.

El evento inició con diversos shows musicales a cargo de los músicos Federico Churruarin y Nicolas Montoya. Luego, Zamora brindó palabras a los presentes y presentó a parte de sus precandidatos a concejales: Cecilia Ferreira, Marisa Latessa, María Cielo Rondolini y Matías Orfo. Para finalizar, la banda “Los Palmae” llevó adelante un show a todo ritmo.

“La verdad que nos llena de orgullo ser parte de este proyecto político, donde pudimos hablar, tener un ida y vuelta con todas las personas que estaban acá. Pudimos poner en debate nuestro proyecto, en donde el actor principal son los vecinos. Ellos son los que van a decidir, el 13 de agosto con su voto, quién conduce la historia de Tigre. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir resolviendo los problemas de la comunidad de Tigre”, expresó Cecilia Ferreira y siguió: “Vamos a ir trabajando de la manera que lo habíamos haciendo hace muchos años. Yo estoy en Troncos hace 20 años y me llena el alma poder estar acá, poder mirar a los vecinos, me emociona; una noche de pura emoción”.

Las instituciones que participaron del encuentro fueron: Comedor Sol y Luna; Centro de Jubilados Los Troncos del Talar, Movimiento Unidad Popular; Centro de Jubilados Los Girasoles; Movimiento Tunes; Centro familiar Dios Está Aquí; Club La Sagrada Familia; Comedor y Merendero Lo de Cata; Centro de Jubilados Nuestra Sra. de Itati; Feriantes Vecinal Los Troncos; Comedor y merendero Comunidad Organizada; Sociedad de Fomento Los Troncos; Iglesia Jesus El Salvador; Centro Cultural Fantoche de Pacheco; Centro Comunitario Los Bajitos y Cooperativa Los Troncos.

MALENA GALMARINI

Por su parte, la actual presidenta de Aysa y precandidata a intendenta (UxP) Malena Galmarini, aseguró que su rival en las primarias Julio Zamora reclamó llevar la boleta a presidente de Sergio Massa por “especulación política, después de criticarlo durante su gestión como ministro de Economía”, dijo.

Durante una recorrida por el centro comercial de Pacheco, donde charló con vecinos y comerciantes, Malena Galmarini se refirió a la resolución de la Cámara Electoral que denegó la posibilidad de que Zamora tenga la boleta de Massa.

“Hay coherencia de parte de la Junta partidaria y también de la Justicia Electoral. Si durante 8 meses al ministro que se hizo cargo de una cuestión tan delicada como la economía, le decís que no tiene capacidad ni como ministro ni como candidato, después no podés llorar por todos lados que lo querés en la boleta”, sentenció Galmarini ante la consulta de medio colega InfoBAN.

MALENA GALMARINI SUMA APOYOS

La precandidata a intendenta de Tigre por UP tigre, Malena Galmarini, mantuvo un encuentro y recibió el apoyo rotundo del secretario general de la Uocra, Gerardo Martinez y de los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Zona Norte y de más de 40 gremios.

El encuentro fue realizado en la sede de UOCRA de Pacheco y contó con la presencia de más de 1000 trabajadores y trabajadoras que brindaron su apoyo y compartieron una mesa de diálogo. El Secretario de Acción Social de la CGT y Secretario General del Sindicato SGBATOS, José Luis Lingeri, también hizo llegar su apoyo a la presidenta de Aysa para las paso del 13 de agosto.

En ese marco, Gerardo Martínez aseguró su apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa: “Nosotros lo elegimos para que sea el presidente de la Nación porque queremos un Estado virtuoso, que marque el sendero del crecimiento, de la inversión, de la producción y del trabajo; y eso solo lo va a garantizar nuestro candidato a presidente Sergio Massa”.

Para finalizar, el Secretario General de UOCRA, cerró su intervención con una expresión de apoyo a Galmarini “Aquí estamos los trabajadores y trabajadoras firmes junto a vos, Malena”.

Por su parte, Malena Galmarini, titular de AySA expresó: “Para mí estar rodeada de los sindicatos, de los compañeros y compañeras trabajadoras es un honor. Cuando estoy rodeada de todos ustedes me siento protegida como trabajadora, como militante y como peronista” finalizó Galmarini.

Junto al Secretario General de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez; el referente histórico del PJ, Fernando Galmarini; Andres Miño, secretario general camioneros zona norte, Emiliano Gallo, secretario general de la UOM zona norte, la precandidata se mostró emocionada por el encuentro con los sindicatos a quienes reconoció como parte de su familia y de su infancia.

En cuanto a las próximas elecciones declaró: “No hay ninguna posibilidad de que aquellos que están enfrente del pueblo, puedan hacer que baje la inflación y que suban los salarios. Estamos en los barrios acompañando y sabemos que debemos hacer”. También resaltó la capacidad de gestión del actual Ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa: “Yo no tengo ninguna duda de que es un hombre que pone el cuerpo todo el día y todos los días. Es un pibe criado en una obra, con la UOCRA, que trabaja con toda la CGT; y que va a ser el mejor presidente de los últimos años”.

En torno a la situación que atraviesa Tigre, sostuvo: “Hemos trabajado durante mucho tiempo para que Tigre sea el mejor municipio, pero ya no es el que era ni con Ubieto ni con Massa”. Y aseguró “el distrito necesita volver a ponerse de pie porque cada uno de los barrios dónde viven nuestros compañeros y compañeras son olvidados. No solo porque no los visitan, básicamente porque no los acompañan”.

“Sabemos que cuando nos muestran espejitos de colores, atrás hay otra cosa. Cuando nos hablan de hospitales que después no van a tener ni médicos ni enfermeros, lo que están haciendo es un negocio” sentenció Galmarini en torno a la actual gestión del ejecutivo municipal.

“Nosotros no queremos negocios ni negociados, queremos derechos para nuestros trabajadores y vecinos. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre en nuestro querido Tigre para defender los derechos que hemos conquistado y conquistar los que todavía nos faltan. Con la unidad de los trabajadores, los sindicatos y el Estado vamos a lograr el Tigre y la Argentina que queremos” concluyó Galmarini.

También participaron del encuentro el Director Gral Administrativo de Aysa, Patricio Dangelo; el Delegado Regional de Trabajo de la PBA, Juan Reboredo; Marcelo Mingiore secretario de organización de Sgbatos, Fernando Ruarte secretario general Setia zona norte, el precandidato a concejal de Tigre, Lázaro Flores junto a otros referentes gremiales; concejales; precandidatos y dirigentes de Tigre.

