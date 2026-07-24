Aquagym Mundialista: vecinos y vecinas disfrutaron de una jornada de encuentro en comunidad

Las actividades se llevaron adelante en los polideportivos N° 2 Sarmiento, N° 3 Belgrano y N°14 El Zorzal. Estuvieron guiados y coordinados por profesores del Municipio. El territorio tiene un total de 19 centros deportivos.

El Municipio organizó una nueva jornada de Aquagym destinada a la comunidad. Se realizó bajo el lema “Mundialista” y tuvo lugar en los polideportivos N° 2 Sarmiento, de Tigre centro; N° 3 Belgrano, de El Talar y N°14 El Zorzal de General Pacheco.

Las actividades tuvieron espacio en horas de la tarde y fueron coordinadas y guiadas por profesores de diferentes polideportivos del territorio.

Es para destacar que en el territorio los vecinos y vecinas cuentan con un total de 19 centros deportivos donde se organizan diferentes actividades de campo y pileta.

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