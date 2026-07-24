Vicente López impulsa nuevas ediciones de “El Félix”, “ExpoArt Carapachay”…

Y más convocatorias culturales

El municipio mantiene abiertas distintas convocatorias destinadas a artistas, espacios culturales y vecinos, con propuestas que buscan impulsar la creación, la producción y la participación cultural en el distrito.

Entre ellas se destaca la apertura de la 56° edición del Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador “El Félix”, una de las convocatorias más emblemáticas del municipio, que desde hace más de cincuenta años promueve la exhibición y circulación de las artes visuales y se consolidó como un espacio de encuentro entre artistas de todo el país.

Dirigida a artistas mayores de 18 años residentes en Argentina, la convocatoria invita a presentar una obra de técnica libre para integrar la muestra colectiva que se exhibirá en Quinta Trabucco entre el 10 de octubre de 2026 y el 3 de enero de 2027. La propuesta está abierta a postulaciones tanto individuales como colectivas en disciplinas como pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, arte digital, ilustración, textil, collage y otras expresiones contemporáneas. Un jurado especializado seleccionará las obras que integrarán la exposición y participarán de la instancia de premiación. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto y quienes deseen postularse podrán consultar las bases y condiciones, además de participar de una charla informativa virtual el próximo 4 de agosto.

A esta propuesta se suma ExpoArt Carapachay, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. La convocatoria está dirigida a artistas que vivan, trabajen o estudien en Vicente López y propone como eje temático “Habitando lo cotidiano”, una invitación a explorar escenas, recorridos y vínculos de la vida diaria que construyen comunidad. Cada participante podrá presentar hasta dos obras dentro de disciplinas como pintura, dibujo, grabado, collage, ilustración, fotografía, arte textil, escultura, arte digital impreso y técnicas mixtas. Las postulaciones serán evaluadas por un comité de selección integrado por referentes de la cultura de Vicente López y las obras elegidas formarán parte de la tercera edición de ExpoArt Carapachay, que se realizará el 19 de septiembre en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento de Carapachay.

En paralelo, continúan abiertas otras convocatorias con cierre de inscripción durante las próximas semanas. Hasta el 29 de julio podrán postularse adolescentes de entre 13 y 17 años para formar parte de Expedición Clave 13/17, una propuesta gratuita que invita a explorar distintos lenguajes artísticos junto a artistas y referentes en disciplinas como cine, teatro, danza, escritura, fotografía, canto y artes visuales. Los participantes serán seleccionados para integrar un recorrido de quince encuentros creativos que culminará con una presentación en el Festival Clave 13/17.

También permanece abierta hasta el 2 de agosto la inscripción para integrar el Club Cultural Vicente López, una iniciativa destinada a personas mayores de 18 años residentes en el partido. A través de un proceso de selección, se conformarán grupos que compartirán recorridos por la programación cultural local entre agosto y noviembre, participando de experiencias especialmente diseñadas para conocer espacios culturales, espectáculos, muestras, conciertos y otras propuestas junto a anfitriones del equipo de Cultura.

Con estas iniciativas, Vicente López continúa fortaleciendo una política cultural que promueve el acceso, la formación y la producción artística, generando oportunidades para que artistas, adolescentes, espacios culturales y vecinos participen activamente de la vida cultural del municipio. Todas las convocatorias cuentan con inscripción online y sus respectivas bases y condiciones, donde se detallan los requisitos de participación, los criterios de selección y el cronograma de cada propuesta, disponibles en: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/convocatorias