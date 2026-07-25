En una dolorosa jornada, lo más rescatable fueron los 45 minutos de Santi González

Por Enrique Jorgensen

Con el diario del lunes es mas fácil opinar pero juro que en cuanto ví la formación del ‘Matador’, me pareció muy apresurado recurrir a un equipo alternativo. Recién se termina de jugar el tercer partido del semestre y cuesta creer que el equipo se encuentre tan agotado como para efectuar 9 cambios.

El equipo cordobés (Estudiantes de Rio Cuarto) es uno de los rivales más accesibles y se encuentra con un pie en el Nacional, por eso me pareció un exceso de cautela. Posiblemente un empate le hubiera quedado mejor al partido pero no se puede ocultar la floja actuación del equipo.

Es obvio que deben llegar refuerzos en el medio y arriba porque nuestro plantel es demasiado corto, mas teniendo en cuenta que Romero es un recuerdo.

No me gusta comentar malas actuaciones individuales pero hubo casos que fueron meros espectadores de lujo… Soto, Serrago, Medina y Oviedo entre otros.

El caso más severo es el del paraguayo, uno de los 2 únicos delanteros del plantel, que por falta de dominio y velocidad perdió 2 chances en el segundo tiempo. Me pareció que Villalba tiene buena técnica, el ‘Piti’ Martinez es a Tigre lo que Messi a la selección y la enorme y sorprendente alegría de verlo tan bien a Gonzalez luego de un año sin jugar.

“JUGAR LA SUDAMERICANA ES MARAVILLOSO PERO REVOLEAR EL TORNEO LOCAL A LA MARCHANTA ES UNA PÉSIMA ELECCIÓN”.