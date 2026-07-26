La Policía de la Provincia desbarató una banda vinculada al narcotráfico en el barrio Las Tunas

Los dos allanamientos de las fuerzas de seguridad se ejecutaron luego de la colaboración del Centro de Operaciones Tigre (COT), que otorgó material fílmico para dar con el grupo de malvivientes. Se incautaron estupefacientes, un arma de fuego y un chaleco antibalas, entre otros elementos.

Luego de una exhaustiva investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló una banda que comercializaba drogas en el barrio Las Tunas, de la localidad de General Pacheco. Los operativos se llevaron adelante luego de trabajos previos y aportes de cámaras de seguridad del sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Se ejecutaron dos operativos simultáneos en domicilios aledaños: participaron efectivos de las fuerzas provinciales, miembros de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Tigre y agentes del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción.

En los procedimientos dieron con las tres personas investigadas y quedaron a disposición de la Justicia. Además, secuestraron estupefacientes, elementos para el fraccionamiento de drogas, un arma de fuego y un chaleco antibalas.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.