El Hospital Materno Infantil incorpora turnos telefónicos y avanza en su proceso de digitalización

Por primera vez, los vecinos podrán gestionar por teléfono turnos para múltiples especialidades del Hospital Materno Infantil, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso a la atención. La medida forma parte del plan integral de modernización y digitalización que el Municipio impulsa en el establecimiento.

El Hospital Materno Infantil de San Isidro incorporó un nuevo sistema de turnos telefónicos para distintas especialidades pediátricas e infantojuveniles. Hasta ahora, la totalidad de los turnos debía solicitarse de manera presencial, por lo que esta nueva modalidad representa un avance para facilitar el acceso a la atención médica.

A partir de ahora, las familias podrán gestionar turnos para numerosas especialidades llamando al 4707-1900, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00, evitando traslados, tiempos de espera y gestiones presenciales.

La incorporación de los turnos telefónicos busca mejorar la experiencia de los pacientes y optimizar el acceso al sistema de salud, especialmente para quienes viven lejos del establecimiento o deben concurrir con niños pequeños.

Las especialidades incorporadas al sistema de turnos telefónicos son Adolescencia, Alergología Infantil, Cardiología Infantil, Cirugía Pediátrica, Dermatología Infantil, Gastroenterología Infantil, Ginecología Infantojuvenil, Infectología Infantil, Nefrología Infantil, Neumonología Infantil, Neurología Infantil, Nutrición Infantil, Oftalmología Infantil, Otorrinolaringología Infantil, Pediatría, Test de Alergia Pediátrica, Traumatología Infantil y Urología Infantil.

La Dra. Julieta Dudkevich, directora médica del Hospital Materno Infantil, expresó: “Estos cambios en la modernización del hospital se traducen en una mejor experiencia para las familias y en mejores herramientas para nuestros equipos de salud. Estamos construyendo un hospital más integrado, más eficiente y preparado para responder a las necesidades actuales, manteniendo siempre el compromiso de una atención humana y de calidad”.

La implementación de los turnos telefónicos se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que el Municipio lleva adelante en el Hospital Materno Infantil para mejorar la atención y optimizar los procesos asistenciales y administrativos.

Como parte de este plan, el establecimiento incorporó por primera vez un Sistema de Información en Salud (HIS), una herramienta que permite gestionar de manera digital las historias clínicas y los turnos médicos. Esto facilita el acceso a la información de cada paciente, mejora la coordinación entre los distintos profesionales y servicios y reduce los tiempos y errores administrativos.

Además, el Hospital Materno Infantil avanza en la digitalización de las historias clínicas, que hasta este año se gestionaban exclusivamente en formato papel. Esta transformación permitirá agilizar las consultas, disponer de información médica de forma más rápida y segura y fortalecer la continuidad de la atención en toda la red de salud municipal.