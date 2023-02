Procrear II: Malena Galmarini junto a Scatolini y autoridades del SGBATOS realizaron una nueva entrega de viviendas en Tigre 

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, en representación del Ministerio y autoridades del SGBATOS llevaron adelante una nueva entrega de viviendas, tres, en el Desarrollo Urbanístico Procrear de Tigre que se enmarcan en la operatoria de co-gestión entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sindicatos.

Este proyecto fue impulsado por Malena Galmarini y José Luis Lingeri, secretario general del SGBATOS, con el objetivo de acercar soluciones habitacionales al personal de la empresa.

Finalizada la entrega de llaves de las tres viviendas a sus nuevos propietarios, Malena Galmarini dijo: “De nuevo nos encontramos acá en Rincón de Milberg en el PROCREAR de Tigre con esta emoción que da entregar la vivienda, este techo propio donde uno construye un hogar. Donde puede darle seguridad jurídica a sus hijos y a sus nietos. Donde poder hacer de esta casa, su refugio”.

Este programa de co-gestión tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de las organizaciones sindicales a través de acciones que faciliten soluciones habitacionales para las y los trabajadores.

Durante 2021, el SGBATOS realizó un relevamiento de todo el personal afiliado para evaluar la situación en relación a la vivienda en la que se encontraban sus trabajadoras y trabajadores, buscando soluciones habitacionales frente a esta problemática.

Scatolini, destacó que “Acá se combina la posibilidad que el Gobierno Nacional ofrece a través del Programa Procrear que volvió a la Argentina para quedarse y un acuerdo de cogestión con AySA y el sindicato del SGBATOS que también es una gran prioridad para nuestro gobierno, el trabajar con familias que pertenezcan a los sindicatos. El trabajo y la vivienda son el gran ordenador social que permite que familias puedan venir a este hermoso desarrollo urbanístico de Tigre a planificar una vida más digna que hasta ahora”.

Por su parte Marcelo Mingione, secretario de Organización del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) aseguró que “para los que somos parte del SGBATOS estas adjudicaciones las celebramos porque ayudan a paliar los problemas de hábitat. Entregar techos propios, es una satisfacción cómo compañero de José Luis Lingeri y de estas familias sanitaristas, que soñaban con su vivienda digna”.

Evangelina Barraza, quien trabaja en la Región Norte de AySA señaló: “Estamos cumpliendo un sueño. Somos una familia de cuatro y estábamos viviendo con mi papá. Tengo una felicidad inmensa, estoy muy emocionada”. Hugo Díaz, otro trabajador destacó: “Nosotros somos cinco y esta oportunidad de tener la casa propia es muy buena. Fue todo muy rápido y cuando me quise dar cuenta, me dijeron ‘Te vamos a entregar la llave´”.

Laura Guevara, quien trabaja en Edificio Tucumán de AySA confesó que “todavía no caigo, esta era el sueño de toda mi vida haciéndose realidad”, mientras que su esposo, Ricardo Fernández, capataz general en Distrito Tres de Febrero de AySA agregó “Es el sueño de todos los laburantes. Pero esto no se consigue si no es con el esfuerzo del acompañamiento de Malena y fundamentalmente del gremio a través de José Luis”.

Por último Malena Galmarini adelantó que “Por supuesto que esto no se detiene acá, estamos mirando más tierras y vamos a seguir haciéndolo. Espero que a partir del año que viene esto sea una política que no se termine en Tigre que podamos darle a todos nuestros vecinos y vecinas el lugar propio”.

Procrear es parte de una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal, con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. Actualmente, en el partido de Tigre hay construidas 442 viviendas de las cuales, desde el inicio del Programa Procrear, ya se entregaron 439 y sólo resta entregar las llaves de 3.

Del encuentro también participaron por parte de AySA la directora de Relaciones Institucionales, Mayra Mariani y Sebastián Canellas, director de Prensa y Comunicación y otros vecinos del barrio que dieron la bienvenida.

