Niños y niñas recibieron la atención del Programa de Asistencia al Deporte Infantil del Municipio

La propuesta itinerante PADI del Gobierno local busca concientizar a las familias sobre los chequeos de salud para que vecinos y vecinas realicen actividad física de forma segura. En esta oportunidad se llevó adelante en el Club Social y Deportivo 1° de Septiembre de El Talar.

A través del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI), el Municipio de Tigre acercó controles médicos preventivos al Club Social y Deportivo 1 de Septiembre de El Talar. La iniciativa permite detectar posibles afecciones y, en caso de ser necesario, realizar las derivaciones correspondientes según cada situación particular.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, estuvo en el lugar durante la jornada y dialogó con las familias presentes y señaló: “Seguimos adelante con esta política pública para cuidar a nuestras infancias y que puedan hacer deporte de manera óptima”.

En ese marco, el Municipio entregó botiquines de primeros auxilios, aplicó vacunas conforme al calendario oficial y se realizó la firma de planillas vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para más información sobre el programa comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o por mail a [email protected].