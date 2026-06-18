Se reinauguró el local de emprendedores Origen Tigre del Municipio en General Pacheco

Representantes de la comuna participaron de la actividad junto a emprendedores y vecinos de la zona. Destacaron la importancia de la renovación y refacción a nuevo del espacio, ubicado en Boulogne Sur Mer 301 ( dentro del predio de Carrefour ). Este punto de venta abre de lunes a sábados desde las 9 hasta las 18 horas.

En General Pacheco, representantes del Poder Ejecutivo local encabezaron la reapertura del local del programa municipal Origen Tigre, espacio en el cual se ofrecen los productos artesanales fabricados o intervenidos por los emprendedores adheridos a la iniciativa.

“Origen Tigre tiene un recorrido de mucho tiempo, estamos buscando constantemente formas de generar nuevos y mejores espacios de venta. Este lugar necesitaba una renovación para que los emprendedores puedan continuar comercializando su propuesta”, señaló el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

El local se encuentra en la calle Boulogne Sur Mer 301 y está abierto de lunes a sábados desde las 9 hasta las 18 horas. A su vez, a través de la propuesta se realizan ferias que se llevan adelante en diferentes espacios públicos. También, existe otro punto de venta fijo en el Puerto de Frutos.

Por su parte, Ana María, feriante del espacio, destacó el acompañamiento municipal a los emprendedores y enfatizó en la importancia de sostener el programa en el tiempo, que es gratuito para los emprendedores de todo Tigre. Además, Patricia, otra de las emprendedoras, indicó: “Estoy hace 9 años en Origen Tigre y crecí muchísimo en la venta. Ser artesana significa siempre estar buscando oportunidades nuevas”.

Durante la mañana, autoridades comunales recorrieron la feria, dialogaron con los vecinos y los artesanos presentes, quienes mostraron al público las labores que realizan. Origen Tigre es una iniciativa del Municipio de Tigre que tiene como finalidad fomentar el desarrollo emprendedor de los vecinos y vecinas de la ciudad.