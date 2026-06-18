MUNA: La Provincia profundiza el trabajo con UNICEF y ya son más de 100 los municipios adheridos

Con la incorporación de 40 nuevos distritos, la iniciativa alcanza a 4,6 millones de niñas, niños y adolescentes bonaerenses.

Con la incorporación de 40 nuevos municipios al programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), la provincia de Buenos Aires se consolidó como la jurisdicción con mayor cantidad de distritos adheridos a la iniciativa impulsada por UNICEF, cuya articulación está a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La oficialización de las nuevas adhesiones se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec. Del mismo también participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Durante la jornada además se firmó un acuerdo que renueva y extiende hasta 2027 la cooperación bilateral en materia de reducción de la pobreza y protección social; salud y nutrición; aprendizajes y habilidades; y protección contra la violencia.

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Es muy importante para la provincia de Buenos Aires renovar hoy este memorándum con UNICEF, en el marco de una amplia batería de políticas y herramientas que tenemos destinadas a la niñez y la adolescencia”. “Estamos hablando de un área particularmente sensible, en la que los defensores de la mano invisible del mercado deberían comprender que, si no está el Estado acompañando a los pibes, solo crece el desamparo, el abandono y la violencia”, agregó.

En tanto, Larroque subrayó: “Estamos muy contentos de poder llegar a los 101 municipios bonaerenses adheridos al programa MUNA, ya que de esta forma logramos cubrir al 85% de la población objetivo”. “Vamos a seguir trabajando de esta manera porque la asistencia a la niñez y la adolescencia es una prioridad en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En la misma línea, el ministro destacó que tres de cada cuatro municipios ya forman parte de MUNA, una iniciativa que alcanza a 4,6 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, al 89% de la población de NNyA de la provincia.

El nuevo acuerdo se inscribe dentro del programa de trabajo que UNICEF desarrollará en la Argentina durante el periodo 2026-2030, e involucra de manera transversal las acciones desde el Ministerio del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA); además de la Dirección General de Cultura y Educación, y las carteras de Salud; Economía; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres y Diversidad.

Al respecto, Ramírez remarcó: “UNICEF y la provincia de Buenos Aires tienen una historia de trabajo conjunto: con esta renovación de memorándum estamos demostrando, una vez más, el compromiso y la voluntad de priorizar las políticas dirigidas a la niñez”. “Son muchas las iniciativas que hemos desarrollado con la Provincia y MUNA es central: hoy estamos incluyendo más municipios alcanzando así al 75% de los distritos bonaerenses”, agregó.

Durante el acto, 40 nuevos distritos bonaerenses se sumaron al programa MUNA de UNICEF, iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. En la jornada firmaron los intendentes de Arrecifes, Fernando Bouvier; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Alberti, Jorge Gaute; de Berazategui, Carlos Balor; de Chascomús, Javier Gastón; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Monte, José Castro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de 9 de Julio, María José Gentile; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Rauch, Maximiliano Suescún; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.

“Los gobiernos locales son los que conocen las realidades diversas que existen en la Provincia: el programa MUNA, los equipos técnicos y el trabajo articulado nos permiten planificar y generar estrategias conjuntas que lleven bienestar a los niños y jóvenes bonaerenses”, sostuvo Magario.

En relación al gobierno nacional, Kicillof afirmó que “todos los gobiernos del mundo saben de la importancia de ejecutar programas dirigidos a los más jóvenes: todos, menos el del presidente Milei, que se jacta de destruir todas y cada una de las áreas del Estado”, sostuvo el mandatario bonaerense, y añadió: “Frente a ello, en la Provincia trabajamos junto a UNICEF y los municipios para albergar, acompañar y mejorar el presente y el futuro de todos los niños y adolescentes”.

Por último, el gobernador afirmó: “El Gobierno nacional puede mentir y falsear las estadísticas, pero solo hace falta recorrer los barrios para tomar dimensión del proceso de destrucción del tejido social y el empobrecimiento de las familias”. “Ante este escenario tan complejo y cruel, consecuencia de las políticas económicas de Milei, los que tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que hay que hacer: por convicción y por mandato histórico, en la provincia de Buenos Aires los únicos privilegiados son los niños”, concluyó.

MUNA apunta a fortalecer políticas públicas para niñas, niños y adolescentes en los municipios. Por ello, desde su implementación en 2022, el Estado bonaerense tiene como objetivo acompañar a los gobiernos locales en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de estas acciones. El Ministerio tiene a su cargo la articulación en territorio del programa y está a cargo de Natalia Lima.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, y las subsecretarias de Promoción y Protección de Derechos, Agustina Iafolla y de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, el subsecretario de Planeamiento, Diego Born; sus pares de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; de Educación, Claudia Bracchi; y el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, y la diputada bonaerense Lucía Iañez.

También formaron parte de la actividad los directores del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino y de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raul Lucero, junto a los coordinadores regionales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Cecilia Silva y Gabriel Deiure.