Se entregaron equipos de alta tecnología en el Hospital Central

Los elementos fueron adquiridos con lo recaudado en la feria realizada en mayo. La incorporación incluye un ecógrafo doppler color portátil con inteligencia de software, un cardioversor de última generación con soporte RCP y un electrocardiógrafo digital.

Esta mañana se realizó la entrega formal de tres nuevos equipos médicos de alta complejidad destinados al Hospital Central de San Isidro. El nuevo equipamiento tecnológico, clave para las áreas de emergencias, cardiología y cuidados críticos, fue adquirido gracias a la recaudación total de la Expo Mate 2026, el gran evento que reunió a cientos de personas el mes pasado en el Centro de Exposiciones.

Los dispositivos entregados fueron seleccionados estratégicamente por el Equipo de Bioingeniería de la Secretaría de Salud Pública para dar respuesta inmediata en situaciones de alta complejidad y optimizar los flujos de trabajo de los profesionales:

-Ecógrafo Doppler Color Portátil (Mindray MX3): Destinado directamente al sector de Guardia. Este equipamiento reemplaza a un dispositivo que había entrado en obsolescencia, elevando sustancialmente la capacidad de respuesta ante emergencias médicas de pacientes adultos y pediátricos. Gracias a su exclusiva tecnología ZST basada en software, procesa imágenes de altísima resolución en tiempo récord. Su portabilidad permite a los médicos diagnosticar patologías críticas (como sangrados internos o neumotórax) e implementar tratamientos inmediatos al pie de la cama del paciente, evitando traslados innecesarios dentro del hospital.

-Cardioversor con función de marcapasos y DEA (Mindray Beneheart D30): una unidad portátil de soporte vital avanzado montada sobre un carro de apoyo rodante. Este equipo combina un desfibrilador manual, DEA, marcapasos transcutáneo y un monitor de signos vitales de alta complejidad. Cuenta con una tecnología bifásica (de hasta 360 Joules) que adapta inteligentemente la dosis de energía según la contextura física de pacientes de todas las edades. Además, incluye sensores lumínicos de presión y medición en tiempo real de las compresiones de RCP para asegurar la máxima efectividad en maniobras de reanimación.

-Electrocardiógrafo Digital Portátil (Cardiotecnica RG-706): una herramienta de diagnóstico fundamental para la detección temprana de patologías cardíacas en reposo y urgencias. Posee una pantalla táctil color que permite visualizar las 12 derivaciones en simultáneo antes de imprimir, evitando el gasto innecesario de insumos. Cuenta con filtros digitales que eliminan interferencias eléctricas y musculares, garantizando trazados nítidos, y permite el almacenamiento digital para integrarse de forma directa a la Historia Clínica Digital del municipio.

Con esta incorporación, el Hospital Central de San Isidro consolida la modernización de sus equipos, reduciendo los márgenes de error y acelerando de forma clave los tiempos de diagnóstico en el área de emergencias.