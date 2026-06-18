Autopistas del Sol renueva la iluminación del Ramal Campana con tecnología LED

Se instalarán cerca de 2.000 artefactos LED en las localidades de Malvinas Argentinas, Tigre, Escobar y Campana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir un 50% el consumo energético por luminaria.

Autopistas del Sol avanza con el recambio de luminarias en el Ramal Campana, una obra que contempla la instalación de aproximadamente 2.000 artefactos LED sobre la calzada principal. Los trabajos abarcan desde la zona del peaje del Ramal Campana, a la altura del kilómetro 34, hasta el kilómetro 73, en ambos sentidos de circulación.

El recambio permitirá mejorar la eficiencia energética en el trazado, con un ahorro estimado del 50% en el consumo de cada luminaria reemplazada, y contribuirá a una circulación más segura gracias a una iluminación de mayor calidad. Una mejor iluminación favorece la visibilidad en las horas de menor luz natural, mejora la percepción de distancias y obstáculos y aporta mayor confort y previsibilidad al conductor durante la noche.

Las tareas comenzaron el 18 de mayo y se extenderán durante el resto del año. Se realizan en el horario de 8 a 18, con afectación parcial al tránsito, mediante frentes de trabajo que avanzan de acuerdo con las condiciones de circulación, climáticas y operativas. Esta modalidad de trabajo por tramos permite mantener la circulación habilitada y reducir al mínimo las molestias para quienes transitan a diario por el corredor.

La menor cantidad de fallas prevista reducirá significativamente las restricciones a la circulación por tareas de mantenimiento La incorporación de tecnología LED representa una mejora estratégica en términos de mantenimiento: la nueva instalación presenta una menor tasa de fallas respecto de la tecnología anterior. Esto permite reducir la cantidad de intervenciones sobre la traza, disminuir las afectaciones al tránsito y limitar la exposición de los equipos de trabajo y de los usuarios a situaciones de riesgo. A su vez, la mayor vida útil de los equipos LED se traduce en un servicio de iluminación más estable y continuo a lo largo del tiempo.

Las tareas se desarrollan con cuadrillas especializadas, camiones con hidrogrúa y vehículos de apoyo, e incluyen la construcción de bases y la instalación de columnas de acuerdo con las necesidades en cada sector. Cada frente de trabajo cuenta con la señalización correspondiente para ordenar la circulación en la zona afectada y resguardar tanto a los operarios como a los usuarios.

La obra se enmarca en las acciones de mantenimiento y mejora que Autopistas del Sol desarrolla sobre el corredor, orientadas a brindar una infraestructura más segura, eficiente y sustentable.

Durante el desarrollo de los trabajos, Autopistas del Sol recomienda a los conductores reducir la

velocidad al aproximarse a las zonas señalizadas, respetar la señalización vertical y extremar la

precaución, para resguardar la seguridad de todos.

Acerca de Autopistas del Sol Autopistas del Sol es la empresa concesionaria vial responsable de las obras de construcción, remodelación, mantenimiento y administración del Acceso Norte, principal vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires; de sus ramales hasta las ciudades de Pilar, Campana y Tigre; y de la Avenida General Paz, única avenida de circunvalación de la ciudad. Su composición accionaria es: Abertis, 31,59%, WeBuild, 19,82% y Natal Inversiones, 14,12%. El 34,47% restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.