Dos delincuentes cometieron un ilícito en General Pacheco y quedaron detenidos

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre fueron cruciales en el seguimiento de los sospechosos que quedaron aprehendidos tras una persecución que se ejecutó con colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia, uno contaba con pedido de captura activo.

En General Pacheco, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos sujetos que hurtaron una bicicleta en plena vía pública. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) dieron seguimiento a los individuos que fueron trasladados a comisaria tras su captura.

Todo comenzó cuando un vecino alertó del hurto de una bicicleta a través de un llamado a los operadores de la central. De manera inmediata, se dio aviso al móvil más cercano que entró en persecución con los delincuentes.

Con apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró la intercepción de uno de ellos en el cruce de las calles O’higgins y Bolívar. El restante, continuó fuga sentido al barrio La Paloma, pero también fue detenido. Uno de los sujetos contaba con pedido de captura activo por un delito ocurrido en San Isidro. La bicicleta fue recuperada y los sospechosos trasladados a comisaría.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.