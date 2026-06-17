Zamora ratificó su apoyo para mejorar las condiciones edilicias del Centro de Jubilados Marina Mercante

El intendente de Tigre participó del almuerzo destinado a recaudar fondos para realizar reparaciones en el establecimiento. En su visita el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas sobre sus necesidades e inquietudes.

El intendente Julio Zamora compartió un encuentro con la comisión directiva, socios y socias del Centro de Jubilados Marina Mercante de la localidad de Tigre centro. El objetivo de la actividad fue recaudar fondos para realizar reparaciones edilicias en el establecimiento.

“Este centro de jubilados tiene toda una historia en Tigre y venimos a visitarlo para saber sobre sus necesidades. La actividades demuestra que hay vecinos y vecinas con una participación activa en pos del bienestar de la comunidad. Desde el Municipio vamos a apoyarlo en lo que haga falta”, declaró el jefe comunal.

El evento se desarrolló en la tarde, donde vecinos y vecinas compartieron un almuerzo. El jefe comunal remarcó la importancia de estar cerca de las instituciones y atender a las demandas de los centros de jubilados.