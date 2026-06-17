Vicente López suma nuevas lectoras de patentes en los accesos y avanza hacia un “muro digital” contra el delito

La intendenta Soledad Martínez presentó una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema de cámaras con lectoras de patentes que permite monitorear los vehículos que entran y salen del municipio. Gracias a esta tecnología, permite identificar a aquellos que participaron en algún tipo de delito, actuando más rápido en la prevención de hechos de inseguridad con la Patrulla Municipal.

En ese marco, la intendenta destacó la importancia de esta herramienta para la prevención del delito: “Seguimos ampliando el Anillo Digital, que son las cámaras que leen las patentes de autos, motos, camiones y cualquier vehículo que entra al municipio. Estas cámaras van monitoreando si esos vehículos participaron en algún delito o forman parte de una investigación judicial. Es una tecnología muy útil que nos permite detectar rápidamente si hay delincuentes ingresando a Vicente López”.

Actualmente, el municipio cuenta con 220 cámaras lectoras de patentes activas distribuidas en puntos estratégicos. Durante esta etapa se sumarán 50 nuevos dispositivos en accesos clave. La ubicación de cada cámara se define a partir de análisis delictuales que permiten identificar las zonas con mayor necesidad operativa y reforzar la capacidad de prevención y respuesta.

“Tenemos un gran objetivo para el año que viene: convertir este Anillo Digital en un verdadero muro digital, donde todos los accesos a Vicente López estén monitoreados por lectoras de patentes. Esto permite que la patrulla pueda dar una respuesta rápida ante una emergencia y actuar junto a la policía frente a delincuentes que ingresan al distrito. Vamos a seguir trabajando para ampliar esta red de seguridad en todo el municipio”, señaló Martínez.

El año pasado, Vicente López avanzó en la cobertura de casi la totalidad del límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, los trabajos se enfocan en completar los accesos pendientes con San Isidro, reforzar sectores linderos con la Ciudad de Buenos Aires y sumar vigilancia en cruces ferroviarios, ampliando el alcance del sistema en todo el perímetro del partido.

El Anillo Digital es el sistema de lectoras de patentes que monitorea en tiempo real los accesos al distrito. Al generar una alerta automática, permite identificar los vehículos con pedido de secuestro o vinculados a delitos cometidos dentro y fuera de Vicente López, en coordinación con ESCUDO. Gracias a esta tecnología, entre 2024 y 2025 se registró un incremento del 13% en la cantidad de detenidos vinculados a alertas generadas por el sistema.

Esta red tecnológica se complementa con las más de 2.300 cámaras de videovigilancia distribuidas en la vía pública, los Puntos Seguros instalados en espacios públicos y centros comerciales, y la Patrulla Municipal que recorre permanentemente los barrios. Toda esta infraestructura es coordinada desde ESCUDO, donde se centralizan las imágenes de videovigilancia, las alertas generadas por los distintos sistemas y la coordinación operativa con las fuerzas de seguridad para brindar respuesta rápida en cada emergencia.

Por último, la intendenta remarcó la decisión del municipio de seguir invirtiendo recursos propios para reforzar la seguridad de los vecinos: “Nos seguimos defendiendo en Vicente López. Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales. Vamos a seguir dándole a nuestra Patrulla y a la Policía las herramientas necesarias, en este caso tecnológicas, para que puedan hacer mejor su trabajo y cuidar a los vecinos”.