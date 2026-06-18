Con propuestas para toda la familia, el Teatro Municipal Pepe Soriano renueva su cartelera

El Municipio de Tigre ofrece una nueva programación cultural libre y gratuita en el espacio cultural de Benavídez. Durante el fin de semana, vecinos y vecinas podrán disfrutar de obras teatrales, musicales y propuestas infantiles.

El Teatro Municipal Pepe Soriano -ubicado en Ituzaingó 2950, Benavídez- renueva su cartelera con espectáculos para toda la comunidad. Las entradas pueden retirarse de forma gratuita en la boletería del recinto. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 18 h.

El cronograma será el siguiente:

– Viernes 19 | 21 h. “Regla de Tres Simples” (Teatro +16)

– Sábado 20 | 21 h. “Juan, estoy en la puerta, bajá” (Musical)

– Domingo 21 | 16 h. “Ohana, una familia especial” (Infantil)

Para más información, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.