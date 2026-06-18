Promesa multitudinaria: 3.400 alumnos juraron lealtad a la bandera

La ceremonia fue encabezada por el intendente Ramón Lanús y se realizó esta mañana en el Hipódromo.

En el marco de los homenajes al general Manuel Belgrano, San Isidro realizó el acto central por el Día de la Bandera, en el que más de 3.400 alumnos de cuarto grado prometieron lealtad al principal símbolo patrio. De la celebración participaron 86 escuelas de gestión pública y privada de todo el distrito. Además, la ceremonia reunió a miles de familiares, docentes y autoridades.

“Belgrano no nació siendo un prócer. Fue una persona común que eligió, todos los días, poner a su país por delante. Y todos nosotros también podemos hacer esa elección. Con la promesa a la bandera, nos comprometemos a vivir de acuerdo con los valores que ella representa: la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia y el amor a la Patria”, expresó el intendente Ramón Lanús, antes de tomar la promesa de lealtad a la bandera.

El acto, teñido de celeste y blanco, comenzó con la Banda Militar Ituzaingó del Regimiento de Artillería 1 entonando las estrofas del Himno Nacional. Luego, el músico Facundo Saravia, heredero de una de las familias más emblemáticas del folclore argentino e integrante de Los Chalchaleros, interpretó “Una canción de aquí”, una obra de su autoría que expresa el amor por nuestra tierra, nuestras raíces y los valores que nos unen como argentinos. Y finalmente fue el turno de la Orquesta Escuela de San Isidro.

Del encuentro también participaron funcionarios, directivos y docentes municipales, concejales y consejeros escolares sanisidrenses, autoridades provinciales, inspectores regionales y distritales, la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, representantes de Gendarmería, Bomberos y Prefectura.