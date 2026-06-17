Comienzan las audiciones de Talento Malvinense, el nuevo certamen para artistas de Malvinas Argentinas

“Talento Malvinense” es el nombre del nuevo certamen artístico que reunirá a participantes de diferentes disciplinas del municipio de Malvinas Argentinas. Las audiciones se realizarán el sábado 20 y domingo 21 de junio en la planta baja del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276), a partir de las 10 horas.

En 2025, el certamen “Canta Malvinas”, en sus ediciones para solistas y bandas, convocó a 300 cantantes y músicos del distrito y culminó su cuarta edición con una gran presentación de los ocho finalistas en un escenario montado frente al Palacio Municipal, acompañados por su público y por vecinos que alentaron a sus artistas favoritos.

Para este año, la propuesta cultural amplía sus categorías, reconociendo la diversidad de talentos que existen en Malvinas Argentinas. Las categorías serán: música (cantantes, dúos, tributos, solistas e instrumentistas); baile (presentaciones unipersonales, parejas y grupos); expresiones artísticas (comedia, actuación, pintura en vivo, recitadores y expresiones urbanas); y destrezas escénicas (habilidades con objetos, destrezas corporales y expresiones físicas escénicas).

El concurso está destinado a personas mayores de 16 años que residan en Malvinas Argentinas. Los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Para participar, deberán presentarse en cualquiera de las dos fechas de audición, a las 10 horas, con una propuesta artística preparada de hasta cinco minutos de duración.

Durante los próximos cinco meses, los artistas avanzarán en distintas etapas, grabarán sus presentaciones y el público podrá seguir su desempeño a través de las redes sociales del municipio de Malvinas Argentinas y de las cuentas oficiales de Talento Malvinense en Instagram y YouTube.