Se disfrutó de una nueva función del ciclo de Teatro Independiente en el Concejo Deliberante

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada del programa, con el objetivo de acercar propuestas culturales de calidad a la comunidad, promoviendo el acceso libre y gratuito a espectáculos teatrales locales.

El Gobierno local continúa con su amplia propuesta en materia cultural en todas las localidades del partido. En este caso, se presentó la obra “Embarcadas, viaje para dos actrices y varios personajes”, una propuesta que combinó humor, emoción y creatividad, cautivando a los presentes.

La función – realizada en el SUM “Alejandra Nardi” del HCD – contó con una importante participación de vecinos y vecinas que acompañaron y disfrutaron de la actividad, en el marco de las distintas propuestas culturales que impulsa la comuna para fortalecer los espacios de encuentro, participación e intercambio comunitario.

“Participamos en la obra que se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, en esta propuesta de teatro independiente. Estamos muy contentas porque estuvo a sala llena, así que esperemos que se sigan repitiendo, porque es muy importante estos ciclos de cultura del pueblo y para el pueblo”, destacaron Fernanda Fernández y Florencia Schiappa Pietra; actrices de la iniciativa.

A través de este ciclo, el Municipio continúa promoviendo y visibilizando el trabajo de los artistas independientes, generando escenarios para la difusión de sus producciones y acercando el teatro a todos los rincones del distrito.

Para más información sobre éste y otros programas culturales del Municipio de Tigre, consultar en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre