El Hospital Materno Infantil de Tigre realizó con éxito el primer implante osteointegrado a una joven con pérdida de audición

Fue a una vecina de 16 años de Rincón de Milberg con antecedentes de microtia bilateral, una deformidad congénita del oído externo que no se desarrolla por completo. Los profesionales del nosocomio municipal concretaron la intervención y ahora la paciente evoluciona favorablemente.

La joven de 16 años tenía antecedentes de microtia bilateral, una deformidad congénita del oído externo que no se termina de desarrollar durante el primer trimestre del embarazo. Esto le generó una hipoacusia severa bilateral, que se profundizó con el paso del tiempo sin siquiera tener buenos resultados con el audífono en su oído izquierdo. En ese contexto, se le solicitó a la paciente estudios audiológicos e imágenes para la posterior cirugía.

El director del Hospital Materno Infantil, Néstor Civetta, afirmó: “Se ha realizado con éxito la primera cirugía en una paciente que sufre una microtia, una malformación conjunta que sucede en el primer trimestre del embarazo donde no tiene formación el conducto y el pabellón auditivo externo. Eso genera como primer problema una hipoacusia, que en los primeros años se trató de resolver con audífonos y al no obtener resultados positivos, se contactó con nuestro equipo de otorrinolaringología, que hay que destacar la labor que han realizado”.

Además, agregó: “Actualmente la paciente cuenta con muy buena evolución y estado en general. Esto se da gracias a que desde el Municipio, con la conducción del intendente Julio Zamora, se pusieron todos los recursos a disposición para realizar estas cirugías de élite, así también como otras cuestiones que fueron creciendo en el hospital como las cirugías neuroquirúrgicas, cardiocirugías, el equipo de traumatología que está 24 horas de guardia, cirugía infantil, entre otras”.

El implante osteointegrado es el tratamiento indicado en esta patología. A través de una pieza de titanio llega el sonido directamente a la cóclea permitiendo tener una audición prácticamente igual a la de una chica de su edad.

Por otro lado, Marta, madre de la paciente, aseguró: “La verdad estoy súper agradecida, principalmente con el Dr. Dalbosco que fue quien hizo posible todo esto, al director Néstor Civetta y a todo el equipo que estuvo en la operación, la cirugía salió bárbaro. Una contención bárbara, no pensé que duraba tanto la intervención y súper amorosos todos en todo momento; salían a avisarnos cómo iba saliendo todo, me dejaron entrar con ella, que eso como padre es muy importante, que sepan cómo tratarte en una situación así tan especial”.

Los otorrinolaringólogos que llevaron adelante la intervención, Hugo Dalbosco y María José Instachi, expresaron: “Es un implante osteointegrado en una paciente que tiene una pérdida auditiva severa, por una mala formación del oído externo y medio. El implante le devuelve la audición y una vez que se logra encender es casi igual que una persona sin patología. Lo que le permite a la paciente es lograr una mejor calidad de vida en su vida cotidiana. Estamos muy contentos, la paciente vino y la diagnosticamos acá en el Hospital. Luego hicimos todo el procedimiento para la búsqueda y el Ministerio de Salud de la Nación nos dio los implantes para poder colocarlos y finalmente poder concretar y cerrar el círculo de la paciente”.

En los últimos años en el Hospital Materno Infantil de Tigre incorporó tecnología de punta, personal y complejidad para la atención de los pacientes neonatales y pediátricos del distrito, incluyendo terapia intensiva, servicio de cirugía las 24 hs, servicio de traumatología las 24hs, neurocirugía, cirugía cardiovascular, entre otros.

