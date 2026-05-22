Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

21 de mayo: Participé activamente de la reunión de Región 9 en el Instituto Evangélico de la Asamblea Cristiana con el nivel inicial.

Participaron inspectores areales, directivos, docentes, el inspector Jefe Regional de DIEGEP Martín Ponce, la flamante inspectora Jefe Regional de Educación Estatal Verónica Roldán, el Secretario de Educación y Deportes del Municipio de Malvinas Argentinas Daniel Morart, la Directora del Centro de Formación Laboral Municipal de Malvinas Argentinas Day Castiglia y asesores de la rama de La Plata.

Una excelente y provechosa jornada de magnífica capacitación y formación en servicio.

Las autoridades luego recorrieron el nivel inicial del IEAC.

El IEAC sito en Cerrito y Ruta 8 de la localidad de Los Polvorines es propiedad de la Iglesia Evangélica de la Asamblea Cristiana cuyo templo central se encuentra en Arregui 5 de José C. Paz. La Institución además posee otro instituto educativo en la ciudad de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

(*) MOVIMIENTO PACEÑO

Formación, Capacitación, Valores Cívico con la Doctrina Social del Papa Francisco es ponerse al servicio de verdad. “Escuchar, acompañar y transformar” desde lo concreto con la conducción de Mario Alberto Ishii

La mirada de Francisco, con quién el senador se encontró en ROMA, en lo social siempre apuntó a tres principios: la dignidad de la persona, el bien común y la opción por los que quedan afuera. Suena a que van por ahí.

La formación profesional es clave ahí. Es pasar de “asistir” a “dar herramientas para que nadie quede afuera del laburo” y así entendió también Mario Alberto Ishii desde 1999.

Desde la Doctrina Social de Francisco, la formación le devuelve dignidad al trabajo. “El trabajo es central para la persona” decía él.

Así el proyecto pasa de contener a proyectar futuro más y más.