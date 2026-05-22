Cómo funcionarán los servicios municipales y la recolección de residuos por el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad de San Isidro no atenderá al público, el día lunes, pero funcionarán guardias en todos los servicios imprescindibles para la comunidad.

Funcionamiento de los servicios municipales el lunes 25 de mayo

– Recolección de residuos: no hay servicio.

– Ecoresiduos: hay servicio.

– Licencias de conducir: cerrado.

– Estacionamiento medido: suspendido.

Salud Pública

Los hospitales municipales funcionarán con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.

Seguridad

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionan con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.