San Isidro celebra el 25 de Mayo

Con música en vivo, gastronomía típica, juegos tradicionales y feria de emprendedores.Teñida de celeste y blanco, la Plaza Mitre, frente a la Catedral, será el lunes próximo el escenario de esta fiesta para toda la familia que irá de 12 a 16h. Se suspende en caso de lluvia.

Organizada por el Municipio de San Isidro, la fiesta estará abierta a toda la comunidad y tendrá como escenario al tradicional espacio público de la Avenida del Libertador 16.300, en el casco histórico de esta ciudad.

“Es una fecha que invita a homenajear y reflexionar sobre el enorme legado de nuestros próceres, y también con mucho para celebrar en la Plaza Mitre, donde vamos a cantar, bailar, compartir y seguir profundizando el sentido de nuestra comunidad”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

A las 13h, el artista local Axel Inger entonará el Himno Nacional junto a Daniel, su padre, en el piano. Luego será el turno del Ballet El Suri, dirigido por Gustavo Del Papa, con asistencia de José Luis Rodríguez, y su cuadro “Danzas de Mayo”, una recreación coreográfica e ilustrativa de las danzas que se bailaban en tiempos de la Independencia. A continuación, los profesores Lisi Muzzio y Omar Vera estarán animando, haciendo una recorrida por los bailes de las distintas regiones del país e invitando al público a bailar.

También, desde las 12.30 hasta las 15.30h habrá un taller de origami para que chicos y grandes armen su propia escarapela, y un sector de juegos tradicionales para hacer puntería y divertirse con entretenimientos como el sapo, la herradura y la taba, entre otros.

Y durante toda la fiesta, habrá una feria de emprendedores en la calle 9 de Julio con casi 30 puestos de diversos rubros, desde artículos en madera, cuero, macramé y cuchillería hasta cerámica, artes plásticas y mucho más. Por otro lado, la gastronomía típica estará presente en el stand de UAI Cesyt que elaborará locro.

Cerca de las 14.45h, Axel Inger subirá al escenario con su grupo de folklore para empezar a ponerle punto final a la Fiesta.

El lunes 25 de mayo, el municipio también llevará adelante una nueva edición de “Sabores de San Isidro” en alianza con una treintena de locales gastronómicos distribuidos en todo el territorio municipal que ese día ofrecerán este tradicional plato criollo.

Para ver el mapa de los comercios participantes: https://www.sanisidro.gob.ar/saboresdesanisidro

TALLERES

Para ir palpitando la fiesta del 25 de mayo, habrá dos talleres en plazas:

El sábado 23, de 15 a 16.30h, la Plaza Almirante Brown (Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina) recibirá al Taller de Escarapelas en Origami, y el domingo 24, de 15 a 16.30h, Pintaditas Patriótico desplegará sus atriles y pinturas en la Plazoleta La Turena (Edison 2050, Martínez).

Estas actividades son abiertas a la comunidad y se suspenden por lluvia.