Importante reunión de articulación con el CFL N°402

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 19 de mayo en la sede del CFP N°401 de José C. Paz se llevó adelante una importante reunión de articulación entre el CFL N°402, la Secretaría de Cooperativismo y Economía Social de la Municipalidad de José C. Paz, la Dirección de Empleo, la Secretaría de Deportes y el Inspector Areal Fernando González, con el objetivo de organizar la celebración del Día de la Formación Profesional, que se conmemora el próximo 3 de junio.

Participaron de la jornada los equipos de conducción del CFP N°401, Director Ariel Bulacio y Regente Hugo Donamari; del CFL N°402, quien escribe: Director Carlos Víctor Zalazar y Regente Vanesa Rojas; junto a la Secretaria de ambos centros, Erica Gálvez.

Durante el encuentro, todas las entidades acordaron realizar una jornada de clases abiertas, donde cada institución y organismo presentará sus distintas ofertas formativas, promoviendo el acceso a la capacitación, la inclusión y el desarrollo de nuevas oportunidades para la comunidad.

José C. Paz continúa consolidándose como Ciudad del Aprendizaje, fortaleciendo el trabajo conjunto entre educación, empleo y desarrollo social para generar más oportunidades para toda la comunidad.

OTRO TEMA

(*) 20 de mayo 2026: Gran trabajo comunitario solidario con buen y mal tiempo pero con CORAZON. Operativo oftalmológico.

Ya lo decía el recordado Papa Francisco:

“Para salir toda crisis, debemos hacerlo juntos. Juntos, no solos… O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos, en la solidaridad”.

“Si se pone a la persona en el centro, podemos dialogar, trabajar juntos por el bien común, superando las divisiones, derribando los muros”.

“Un llamado a caminar juntos –a reflexionar, sentir, trabajar, tomar la palabra… porque la pandemia también nos recordó que nos necesitamos, que nadie se salva solo”.

“El único momento lícito para mirar a una persona de arriba a abajo es para ayudar a levantarla”, JMJ Lisboa 2023.