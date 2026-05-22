Vicente López avanza con nuevas obras de veredas y espacio público en Munro

El municipio de Vicente López continúa renovando los centros comerciales del partido con nuevas obras para mejorar el espacio público, favorecer la actividad comercial y que los vecinos puedan circular de manera más cómoda y segura.

La intendenta Soledad Martínez recorrió el inicio de los trabajos de renovación integral de veredas en el Centro Comercial de Munro, sobre la calle Ugarte entre Avenida Mitre y Ávalos, junto al secretario de Espacios Públicos, Leandro Martín.

La obra contempla la renovación integral de veredas, la mejora de rampas incorporando mosaicos podotáctiles para reforzar la accesibilidad, la puesta en valor de las rejas de ordenamiento de tránsito en las esquinas y la renovación de canteros. También plantarán árboles nativos, se incorporarán nuevos cestos de residuos y se mejorará la iluminación donde sea necesario.

Además, está previsto continuar avanzando sobre calle Ugarte hasta Echeverría para completar todo el corredor comercial.

Este proyecto forma parte del plan de renovación de centros comerciales y del espacio público que el municipio impulsa desde hace años en todos los barrios para acompañar el desarrollo de la actividad comercial.

En los últimos años ya se renovaron más de 80 cuadras en distintos barrios, con mejoras en centros comerciales y corredores peatonales, nuevas veredas, luminarias, mobiliario urbano, espacios verdes y obras de accesibilidad.

El plan también incluye mejoras integrales en plazas y espacios públicos, con renovación de senderos, canteros, sectores de juego y equipamiento urbano, junto con intervenciones para preservar el patrimonio y modernizar los espacios de encuentro de los vecinos.

En ese marco, también se avanza constantemente con la instalación de más de mil rampas en todo el partido para mejorar la circulación y la seguridad vial, en especial en zonas de alta circulación, escuelas, centros de salud y recorridos de transporte público.

Con estas obras, Vicente López continúa invirtiendo en la renovación de sus centros urbanos, generando entornos más accesibles, ordenados y seguros para vecinos y comerciantes.