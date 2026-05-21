El HCD aprobó la caducidad del permiso de explotación de la línea 707

A su vez, la Provincia aprobó los recorridos propuestos por San Isidro para recuperar los recorridos afectados por la crisis de la empresa M.O.G.S.M.

La iniciativa, propuesta por el Departamento Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad autorizando al Municipio a arbitrar de manera inmediata las medidas necesarias para avanzar en la resolución de un conflicto que afecta la conectividad urbana cotidiana.

“Necesitábamos que esté encaminado el acuerdo para asegurarnos los nuevos recorridos y que se preserven los puestos de trabajo, pensando siempre primero en nuestros vecinos.”, afirmó el presidente del HCD de San Isidro, Jorge Álvarez y agregó: “Sin la garantía del acuerdo no íbamos a dar la caducidad.”

La ordenanza, aprobada durante la sexta sesión ordinaria de 2026, faculta al Departamento Ejecutivo a implementar de manera inmediata todas las medidas administrativas, legales y técnicas necesarias vinculadas a la prestación del servicio. Estas facultades incluyen la celebración de acuerdos con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la reorganización de recorridos y la adopción de medidas excepcionales que permitan restablecer la conexión de transporte dentro del distrito.

(*) La Provincia aprobó los recorridos propuestos por San Isidro para recuperar los recorridos afectados por la crisis de la empresa M.O.G.S.M.

El Municipio impulsó una propuesta junto a la Provincia y empresas del sector para recuperar los ramales de la empresa privada. En los próximos días comenzará la normalización progresiva del servicio.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, informó a través de sus redes sociales que la Provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos recorridos impulsados por el distrito para restablecer el funcionamiento de las líneas de colectivos afectadas por la situación de la empresa privada M.O.G.S.M.

La medida recupera gran parte de los trayectos que realizaban las líneas 707, 333, 437 y 407, y eran utilizadas diariamente por miles de vecinos del distrito. Según indicó el intendente, el acuerdo alcanzado con autoridades provinciales y empresas del sector permitirá recuperar progresivamente los distintos ramales y avanzar hacia la normalización del servicio en los próximos días.

La propuesta fue elaborada e impulsada por el Municipio ante la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de garantizar la conectividad y reducir el impacto generado por la crisis operativa de la empresa. Los nuevos recorridos buscarán mantener la cobertura del transporte público en distintos puntos del distrito y asegurar alternativas de movilidad para los usuarios.

En el video, Ramón Lanús aseguró que próximamente se dará a conocer toda la información vinculada a recorridos y funcionamiento de las líneas para facilitar la planificación de los viajes. Los detalles estarán disponibles en el sitio oficial del Municipio.

“Empresas mas serias, con mejores unidades y con mejores frecuencias van a absorver los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas ultimas semanas”, expresó Ramón Lanús en sus redes sociales, al tiempo que agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de reorganización del servicio: “Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y que nos permita estar mejor que antes”.

Con este acuerdo, San Isidro busca garantizar la continuidad del transporte público y avanzar en una solución que permita recuperar la normalidad del servicio para los vecinos del distrito.