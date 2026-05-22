Julio Zamora supervisó la ampliación de las salas de terapia intensiva pediátricas y de adultos en el Hospital Materno Infantil

El intendente de Tigre recorrió el establecimiento del Gobierno comunal donde se llevan adelante los trabajos para aumentar la capacidad de atención. “Estas son obras que responden a una demanda de la ciudadanía”, expresó Zamora.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó las refacciones que el Municipio realiza en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. Se trata de ampliaciones en las salas de terapia intensiva pediátricas y de adultos.

“Constantemente estamos trabajando en fortalecer el sistema de salud local. Recorrimos el espacio donde se realizan refacciones que responden a las necesidades que tenemos en el territorio y la comunidad“, señaló Julio Zamora.

El jefe comunal y su equipo de trabajo recorrieron las obras de ampliación que se ejecutan y tienen que ver con nuevos espacios de atención: se construyen salas de terapias intensivas pediátricas y para adultos.

“La realidad demográfica de Tigre nos hace trabajar en aumentar la capacidad para atender a los niños y niñas. Ampliamos la terapia intensiva y sumamos la intermedia. Como lo marcó el intendente, los cambios edilicios hacen que el hospital sea reconocido en la región”, afirmó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.