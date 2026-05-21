Nardini inauguró nuevas cuadras de pavimento en el Barrio Iparraguirre

El intendente Leo Nardini inauguró la pavimentación de tres cuadras de la calle Mascardi, entre Cuzco y Beltrán, en la ciudad de Tierras Altas.

La obra se enmarca en el paquete de siete cuadras que el municipio ejecuta en el barrio Iparraguirre, con financiamiento íntegramente municipal, y que incluye además la intervención sobre Alfredo Palacios, que será finalizada próximamente.

El jefe comunal se refirió al financiamiento y destacó: “La gestión eficiente de los recursos municipales nos permite seguir recaudando e invirtiendo en obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Nos encontramos, conversamos y cada vecino me hace llegar su alegría. Es porque pueden ver que sus impuestos son bien administrados y que vuelven en obras concretas que mejoran su día a día”.

El proyecto contempla 6.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la readecuación de sumideros pluviales, asegurando movilidad vehicular y peatonal y evitando anegamientos. Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.

La inauguración de Mascardi se suma a un conjunto de obras que están transformando el entorno urbano de Tierras Altas: la mega obra hidráulica de más de 2.100 metros de conductos sobre la avenida Seguí, el desarrollo del Corredor Tierras Altas, la habilitación del Nuevo Centro Cívico, que descentraliza trámites vecinales, y la creación de una semipeatonal en el entorno de la estación ferroviaria, además de obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad, potenciando el espacio público y fomentando la vida comunitaria.

Sobre la inauguración de Mascardi, Nardini expresó: “Estas tres cuadras significan mucho para los vecinos de Tierras Altas. Son parte de un compromiso que asumimos y que hoy se cumple mejorando la conectividad en el barrio”.

La continuidad de las obras en Tierras Altas reafirma el compromiso asumido y cumplido con la comunidad malvinense. Con planificación, financiamiento propio y gestión responsable, el municipio avanza en la transformación urbana y proyecta un futuro de más infraestructura y mejor calidad de vida para todos.