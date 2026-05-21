San Fernando festejará el 25 de Mayo con “Campedrinos” y un acto cívico

Desde las 11h en la Plaza del Bicentenario (Ruta 202 y French) habrá un acto principal con la participación de artistas locales y se abrirá un patio criollo junto a talleres culturales municipales. A las 14h iniciarán los shows en el escenario mayor, con entrada libre y gratuita, que a las 18h cerrará el destacado dúo folklórico.

El Municipio de San Fernando prepara un gran festejo por el Día de la Patria el próximo lunes 25 de mayo en la Plaza del Bicentenario ubicada en Ruta 202 y French, e invita a participar a todas las vecinas y vecinos con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará a las 11h con un acto cívico y ‘patio criollo’ de comidas típicas y artesanías, desde las 14h seguirá música en vivo de artistas locales en el escenario mayor y a partir de las 18h el show estelar de “Campedrinos”, el dúo de Sergio Prada y Agustín Fantili que se destaca en los principales escenarios del país y en múltiples colaboraciones con los principales exponentes de la música popular. Su último trabajo discográfico, “Bipolar”, fue nominado como Mejor Álbum Folklórico en los Premios Gardel 2026.

Como parte de la animación que estará desde temprano en la mañana de la fecha patria, se representará un Gran Pericón Nacional, conformado por todos los elencos y talleres municipales. Seguirá en la programación funciones de “A La Par”, “La Cuatrera”, “Armando Silva”, “Raíces De Simoca”, “Por Seguir Andando” y “La Cuartada”.

Desde las 14h subirán al escenario mayor un espectáculo de malambo, “Milagros Del Tiempo”, “De Lo Nuestro”, el “Taller de Folklore Nueva Victoria”, “La Revancha”, “La Popular”, “Donulay”, “El Ceibal”, “La Bolada”, “Lo Que Vendra”, “Danzarte”, “Elenco Municipal De Danzas”, “Omar Roldán”, la “Compañía Gaucha Argentina”, y el cierre a cargo de “Campedrinos”.