La comunidad de Don Torcuato próximamente podrá disfrutar del nuevo Teatro Municipal

La construcción del espacio cultural se encuentra en sus detalles finales, con la colocación de vidrios en los accesos y el Salón de Usos Múltiples. El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó el lugar y la futura delegación que permitirá optimizar la atención a los vecinos.

El Municipio de Tigre avanza con dos importantes obras para Don Torcuato: el teatro y la futura delegación. En ese marco, el intendente Julio Zamora supervisó los trabajos ejecutados con fondos íntegramente locales.

“Estamos muy contentos por la inminente inauguración del nuevo teatro que impulsará la cultura local y permitirá la participación de artistas, tanto de la ciudad como nacionales en un espacio de calidad”, destacó Zamora y añadió: “También estamos construyendo una nueva delegación para mejorar los servicios a los vecinos. Son obras que serán punto de referencia para Don Torcuato”.

Las labores en el teatro se encuentran en su última fase. Se trabaja en la colocación de vidrios en los accesos y el SUM. La obra comprende 1.200 m2 y contará con espacio para 270 espectadores. Por otro lado, en la delegación se está ejecutando la colocación de vidrios y mobiliario.