El Municipio realizó un emotivo acto a 44 años del fallecimiento del Cabo Segundo López

El homenaje se realizó en la Escuela Secundaria N° 19 que lleva el nombre del héroe y está situada en Troncos del Talar. El intendente Julio Zamora acompañó a la comunidad educativa y ratificó la importancia de recordar la historia del vecino y todos los caídos en el conflicto bélico.

En la Escuela Secundaria N° 19 de Troncos del Talar, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron del acto que se llevó adelante en el marco del 44° aniversario del fallecimiento del Cabo Segundo Jorge López en la Guerra de Malvinas.

“Quiero agradecer a toda la comunidad educativa por el emotivo homenaje. Más allá de la partida física del Cabo, él está siempre con nosotros, dándonos un mensaje de valentía y hermandad que hace a la historia viva de la comunidad. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, declaró Zamora.

El encuentro comenzó con música en vivo de Socorro Díaz, cantante y ex combatiente. Posteriormente, se dio el ingreso a la bandera nacional y los presentes entonaron el Himno Nacional. Seguido se hizo un minuto de silencio en conmemoración de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Por su parte, Gisela Zamora destacó: “Fue un encuentro muy importante para seguir generando compromiso con nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. En este evento, también homenajeamos a todos los caídos en la gesta y ratificamos nuestro trabajo con la memoria”.

Acto seguido, la directora del establecimiento, Pamela Villagra, y alumnas dedicaron un mensaje donde recordaron la historia del héroe. Para finalizar, el intendente brindó un discurso donde ratificó la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

“Hoy es un día muy importante para la comunidad de Tigre. Esta escuela lleva su nombre y esa es una manera de construir una memoria colectiva para no olvidar. El intendente empuja siempre el mensaje de la soberanía y de estar cerca de los vecinos y vecinas”, declaró la concejala Cecilia Ferreira.

Jorge Eduardo López nació el 26 de junio de 1962 y era vecino de la localidad de Troncos del Talar. Ingresó a la Prefectura Naval y combatió en la Guerra de Malvinas, donde falleció. Del acto, también participaron integrantes de la Unión de ex Combatientes del distrito; Fuerzas Armadas y Prefectura Naval Argentina.