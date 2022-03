Jornada de Defensa al Consumidor en el centro comercial de Los Polvorines

Durante estas jornadas se asesora a los vecinos acerca de la existencia de la Subdirección de Defensa al Consumidor municipal. El servicio es gratuito y hace valer los derechos de los consumidores.

Comenzaron las jornadas de asesoramiento en las distintas localidades y ciudades del distrito, para dar a conocer la Subdirección de Defensa al Consumidor dependiente de la Dirección de Garantías del Municipio de Malvinas Argentinas.

Este miércoles estuvieron en el centro comercial de Los Polvorines para que la gente sepa que hay una Dirección de este estilo, conozca sus derechos y pueda realizar sus consultas y reclamos.

La subsecretaria de Gobierno Legal y Técnica del Municipio de Malvinas Argentinas, Dra. Sabrina Sienra, comentó: “Estamos informando a los vecinos que esta área existe, que la ley nacional 24.240 protege a todos los consumidores a la hora de una compra. Desde la Municipalidad se pueden hacer los reclamos administrativos y que los vecinos sientan que están protegidos. Hay detrás todo un equipo de profesionales especialistas en defensa al consumidor”.

El servicio es totalmente gratuito y está dirigido a quienes les cobren algo de más, tengan algún problema con alguna compra, entre otras cosas.

La directora de Garantías del Municipio, Lucía Bonfanti, dijo: “Ayer fue el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y por eso empezamos en esta fecha con las jornadas de asesoramiento a la gente para dar a conocer nuestro espacio y que la gente sepa que sus derechos valen”.

“Pueden reclamar desde la compra de un producto o de un servicio, comprar un paquete en una agencia de viajes y no estar conforme. Siempre que el consumidor adquiera algún producto o servicio con el que no esté a gusto o que sienta que se le está vulnerando un derecho o no se cumplen las condiciones en las que adquirió ese producto o ese servicio, puede realizar el reclamo administrativo”, explicó Sabrina Sienra.

Defensa al Consumidor se encuentra en el 1° piso del Palacio Municipal ubicado en Av. Presidente Perón 4276, Malvinas Argentinas. Atiende de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Pueden comunicarse al 4660-9000 interno 1397.

