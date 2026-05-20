Avanza el plan integral de reparación de calles y veredas en San Isidro

Con obras en distintos barrios del distrito, el Municipio de San Isidro continúa ejecutando tareas de pavimentación, bacheo y arreglo de veredas para optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público.

A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, actualmente se realizan trabajos de reconstrucción de losas de hormigón sobre la calle 3 de Febrero, entre Juan Clark y Jorge Newbery, en la localidad de San Isidro. La intervención contempla la reparación de 335 metros cuadrados de pavimento deteriorado y forma parte del programa de mejoras que se desarrolla en todos los barrios del partido.

Durante una recorrida por una de las obras, el intendente Ramón Lanús aseguró: “Queremos garantizar reparaciones que duren en el tiempo, con obras bien hechas y no más parches. Estamos recuperando el espacio público para mejorar la calidad de vida de los vecinos y trabajando con el mismo compromiso en todas las localidades de San Isidro”.

En paralelo, el Municipio ya finalizó distintas intervenciones en todo el distrito. Entre ellas, la reconstrucción de pavimento de hormigón en Alvear entre Av. del Libertador y Presidente Quintana, y en la intersección de Albarellos y Pasteur, ambas en Martínez. También se realizaron trabajos sobre Aristóbulo del Valle entre Arenales y las vías del ferrocarril, y la colocación de bolardos de protección en Lonardi y Juan Clark, en Beccar, para reforzar la seguridad vial.

Además, concluyeron las tareas de relleno y reparación por socavamiento en Tomkinson entre Sucre y Juan Segundo Fernández, mientras que recientemente finalizaron nuevas obras de hormigón en las esquinas de Monteagudo y Yapeyú, y Río de Janeiro y Ezpeleta, en Martínez, junto con trabajos sobre la calle Castillo entre Thames y Serrano, en Boulogne.

El plan también incluye obras de asfalto en distintos puntos estratégicos del distrito. Entre las intervenciones ya completadas se encuentran Virasoro y Colectora Acceso Norte; Padre Acevedo y Ramos Mejía; El Zorzal entre Eliseo Reclus y Colectora Acceso Norte, y su intersección con Carlos Tejedor; Copello y Gervasio Posadas; Don Bosco y Pampa; Don Bosco y Billinghurst; Fleming e Hipólito Yrigoyen; Lima y Sáenz Valiente; General Pacheco entre Remedios de Escalada y Arenales; Arenales y General Pacheco; Rawson y San Isidro Labrador; y Antártida Argentina y Camino Real Morón. En Boulogne, además, continúan las tareas sobre Wernicke y Thames.

Por último, avanzan nuevos senderos asfaltados y un sector de fresado vehicular en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, junto con reparaciones de veredas en distintos puntos de Martínez, Boulogne y el casco histórico de San Isidro.