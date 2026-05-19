Vicente López amplía su agenda cultural para mayo con cine argentino y actividades para toda la familia

El municipio de Vicente López continuará durante el mes de mayo con una programación cultural gratuita para todas las edades en distintos espacios del partido. La agenda reunirá cine, música, talleres, actividades literarias y propuestas participativas pensadas para que los vecinos disfruten de la cultura en toda la ciudad.

En primer lugar, la programación cinematográfica incluirá ciclos especiales en el Cine York y el Centro Cultural Munro. En el York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) continúa Antes del lunes, una retrospectiva dedicada a Lucrecia Martel junto con funciones de Nuestra tierra, el primer documental de la realizadora salteña. El ciclo tendrá nuevas proyecciones de “Zama” (el domingo 24 de mayo a las 18 horas) y “Nuestra tierra” (con doble función los domingos 24 y 31 de este mes, a las 20.30 horas), reafirmando la importancia de una de las cineastas más influyentes del cine contemporáneo argentino.

La agenda cinematográfica del cine-teatro de Olivos también sumará nuevas propuestas con el ciclo “Miradas Argentinas”, dedicado al cine nacional contemporáneo. Entre las próximas funciones, para el jueves 21 se destacan “Miss Carbón” de Agustina Macri, a las 18 horas, y el documental de Fermín de la Serna “Amantes en el cielo”, a las 20.30 horas. Además, el viernes 22 se proyectará “Ven a mi casa esta Navidad” (18 horas), “Alemania” (20.30 horas), mientras que el sábado 23 se podrá ver “Un pájaro azul” desde las 18 y “Tres tiempos” en el horario de las 20.30.

Por su parte, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650, Munro) continuará con el ciclo Feliz Domingo, pensado para compartir en familia, que presentará “Patrulla del clima” el domingo 24 de mayo a las 16.30 horas. Asimismo, continuará el ciclo La ley y el orden: cuatro clásicos sobre juicios, que tendrá próximas funciones de “Jurado #2” (jueves 21, 18.30 horas) y JFK (jueves 28, también a las 18.30 horas), proponiendo un recorrido por películas donde la verdad y la justicia ocupan el centro de la escena.

Además, el domingo 24, previo al feriado, Munro celebrará los 45 años de “The Evil Dead”, clásico de Sam Raimi que redefinió el terror y se convirtió en una referencia del cine de culto. La función será a las 18.30 horas.

La programación cultural también incluirá actividades vinculadas a la lectura y el encuentro comunitario, como el “Colectivo de lectores de Vicente López”, organizado por Cecilia Bona de ¿Por qué leer?, que tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 15 horas en la Quinta Trabucco. Además, continuarán talleres y propuestas participativas como las clases de tango en el Centro Cultural Munro y los recorridos guiados por el Museo Lumiton.

Estas son solo algunas de las actividades que formarán parte de la programación cultural de mayo. Las entradas son gratuitas y se retiran por orden de llegada en las boleterías correspondientes, según cada actividad. Para conocer la agenda completa, los interesados pueden ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/mayo