El Hospital Materno Infantil de Tigre incorporó un video histeroscopio que refuerza el área de tocoginecología

El intendente Julio Zamora presentó la herramienta que permite a los médicos visualizar internamente el útero de manera precisa y menos invasiva. Mariana, vecina del centro de la ciudad que fue la primera paciente intervenida con el flamante dispositivo, dijo: “Llegué para la extracción de pólipo y el procedimiento fue sencillo y sin dolor. La atención fue bárbara”.

Mediante una importante inversión municipal, el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” adquirió un video histeroscopio, tecnología de punta destinada al área de tocoginecología. En este marco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió el nosocomio y se interiorizó en la importancia del elemento.

“Continuamos fortaleciendo el sistema de salud local mediante la adquisición de nuevos elementos que permiten ejecutar intervenciones más complejas y de manera menos invasiva. Recorrimos el espacio donde se realizan refacciones que responden a las necesidades que tenemos en el territorio”, señaló Julio Zamora.

El video histeroscopio es una herramienta que permite visualizar el interior del útero de manera precisa y con un procedimiento menos invasivo para la paciente. Esto se traduce en diagnósticos más rápidos, reducción de tiempos de internación y, entre otras cosas, menos riesgos quirúrgicos.

Mariana, vecina de Tigre centro, quien fue la primera paciente en ser intervenida con el video histeroscopio, indicó: “Llegué al hospital para la extracción de un pólipo. El procedimiento fue sencillo y sin dolor: la atención fue excelente”.

“La realidad demográfica de Tigre nos hace trabajar en aumentar la capacidad para atender a los niños y niñas. Ampliamos la terapia intensiva y sumamos la intermedia. Como lo marcó el intendente, los cambios edilicios hacen que el hospital sea reconocido en la región”, afirmó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.

Por su parte, el jefe de tocoginecología del nosocomio, Mariano Sagastume, expresó: “Seguimos perfeccionando y profesionalizando el sistema de atención para la salud femenina. Es un salto tecnológico muy importante a nivel municipal y provincial. Nos permite diagnosticar rápidamente y de una mejor manera”.