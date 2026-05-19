Las residencias médicas de San Isidro fueron reconocidas entre las mejores del país

El Ministerio de Salud de la Nación otorgó la máxima acreditación nacional a gran parte de las residencias del Hospital Central y del Hospital Materno Infantil de San Isidro, destacando la calidad académica, asistencial y formativa de ambos establecimientos.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 100/2026 y 119/2026 publicadas en el Boletín Oficial, en el marco del Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER), el programa nacional creado para evaluar y certificar la calidad de las residencias médicas en todo el país.

En el Hospital Central, obtuvieron la Categoría A —el máximo nivel de reconocimiento— las residencias de Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Clínica Médica y Medicina Interna, Dermatología, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Psicología Médica y Medicina Crítica y Terapia Intensiva. La residencia de Neurocirugía recibió Nivel B.

Por su parte, en el Hospital Materno Infantil alcanzaron la máxima categoría las especialidades de Cirugía Pediátrica, Hemato-Oncología Pediátrica, Neonatología y Psiquiatría y Psicología Médica Infantojuvenil. La residencia de Pediatría obtuvo Nivel B.

Las evaluaciones contemplaron infraestructura, equipamiento, complejidad hospitalaria, calidad asistencial, programas académicos, supervisión docente y condiciones laborales. También se valoró el acompañamiento permanente a los residentes y los mecanismos de formación y evaluación profesional.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el Nivel A certifica el cumplimiento de los más altos estándares nacionales en formación médica y garantiza un reconocimiento por cinco años dentro del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

La acreditación representa además un respaldo clave para los profesionales en formación, ya que habilita el acceso al Certificado de Especialista otorgado por la Nación y permite continuar trayectorias de especialización dentro del sistema público de salud.

Con una larga tradición en enseñanza médica, los hospitales públicos de San Isidro forman cada año a decenas de profesionales en disciplinas clínicas y quirúrgicas, consolidando al distrito como uno de los centros de referencia sanitaria y académica de la provincia de Buenos Aires.