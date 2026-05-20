Más de 200 médicos participaron de las Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026 en Tigre

Los encuentros se realizaron en el Hospital Materno Infantil con la presencia del intendente Julio Zamora, con el objetivo de contribuir en la capacitación de los profesionales del distrito a través de espacios de debate y puesta en común.

El área de Salud del Municipio de Tigre llevó adelante encuentros de capacitación denominados “Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026”. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y destacó la importancia de estas propuestas para fomentar la profesionalización de los médicos locales.

“Son jornadas interdisciplinarias que sirven para que los doctores se sigan capacitando. Estos encuentros son importantes para poner en común inquietudes, experiencias y profundizar en situaciones médicas específicas y así brindar un mejor servicio para la comunidad”, destacó el jefe distrital, en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”.

La propuesta – de la que participaron más de 200 profesionales – estuvo encabezada por las autoridades del nosocomio y personal médico, quienes debatieron y realizaron un espacio de debate sobre la actualización de procedimientos actuales.

Se realizaron un total de dos encuentros donde se abarcaron temas de actualización de casos clínicos específicos; salud mental y procedimientos ante emergencias. Además, se trabajó en el abordaje del paciente de manera íntegra y la implementación de la tecnología en la salud como una herramienta para tratar casos complejos.