Juan Andreotti recorrió el avance de obra de 92 viviendas reactivadas por el Municipio

Se trata de dos manzanas del ex programa ‘Casa Propia’ que el gobierno nacional dejó de financiar, y el Municipio de San Fernando retomó con sus propios fondos. “En pocos meses haremos un nuevo sorteo por las primeras 46 viviendas y podrán participar todas las familias que están anotadas” en la web www.sanfernando.gob.ar/casapropia, precisó el Intendente. Además, adelantó que pronto se entregarán las 21 viviendas restantes para familias numerosas del ex programa ‘Reconstruir’, sorteadas en abril.

En Virreyes Oeste continúa la reactivación del ex programa nacional ‘Casa Propia’, obras de viviendas en la calle Miguel Cané, donde ya son dos las manzanas en las que el Municipio de San Fernando retomó la construcción, con 46 soluciones habitacionales cada una, 92 en total.

Al igual que sucedió con el ex programa ‘Reconstruir’ para familias numerosas (81 viviendas finalizadas por el Municipio en la calle Juan Cimino), estos proyectos iniciaron con inversión del gobierno nacional en su gestión anterior y fueron discontinuados deliberadamente por la actual administración; por ese motivo el Intendente Juan Andreotti dispuso la reactivación con fondos íntegramente municipales.

Tras visitar las obras de ‘Casa Propia’, el Jefe Comunal detalló: “Estamos muy contentos con el avance y estimamos que en pocos meses haremos un nuevo sorteo por las primeras 46 viviendas, y podrán participar todas las familias que están anotadas”. Toda la información al respecto se encuentra en la página web www.sanfernando.gob.ar/casapropia donde próximamente se reabrirá la inscripción.

“Hace poco sorteamos las últimas 21 viviendas restantes para familias numerosas del programa Reconstruir, que pronto estaremos entregando”, recordó Juan Andreotti y continuó: “Tras el sorteo y la entrega de estas otras 46 viviendas, seguiremos con la segunda manzana -también de 46 viviendas- que está en obra. Podemos decir que a fin de año estaremos entregando 92 viviendas para que más familias sanfernandinas cumplan el sueño de tener su casa propia”.

El Intendente visitó las obras acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; y la Secretaría de Obras Públicas, Cecilia Tucat.

Cada programa conserva sus propios requisitos y características para la participación en el Sorteo Público Oficial, entre los inscriptos en el Registro Único Habitacional, el cual se encuentra junto a toda la información correspondiente en la página web oficial www.sanfernando.gob.ar/casapropia