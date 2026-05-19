Proyectos de Mario Alberto Ishii

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El senador Mario Alberto Ishii, número tres en la provincia, presentó DOS proyectos en el Senado bonaerense pidiendo declarar la emergencia en la Provincia de Buenos Aires:

(*) Emergencia Alimentaria:

Lo presentó a mediados de abril.

El proyecto pide declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional por 18 meses y obliga al Ejecutivo de Axel Kicillof a:

Incrementar de forma inmediata y progresiva las partidas para comedores escolares, comunitarios, merenderos y asistencia alimentaria directa.

Actualizar bimestralmente esos fondos por inflación.

Reasignar recursos de obras no urgentes hacia la alimentación.

Mario Alberto Ishii argumentó que “el acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, con impacto en niños, adultos mayores y trabajadores informales.

(*) Emergencia Humanitaria y Sanitaria

Lo presentó el viernes pasado, días antes de la Marcha Federal por la Salud. Busca:

Garantizar medicamentos esenciales, vacunas, insumos, tratamientos oncológicos.

Fortalecer hospitales públicos, salud mental, programas respiratorios y asistencia a sectores vulnerables.

Dar prioridad presupuestaria absoluta al sistema de salud sobre cualquier gasto no urgente.

Mario Alberto Ishii dijo: “No existe prioridad superior a proteger la vida y la salud de las personas”. Culpó tanto al desfinanciamiento nacional de programas de salud como a la falta de respuesta coordinada con la Provincia.

Ambas iniciativas generaron ruido interno en el peronismo.

Desde Gobernación dicen que no fueron consultados y acusan a La Cámpora de estar detrás del proyecto para presionar a Kicillof. Kicillof tiene previsto reunirse con intendentes para reclamarle a Nación por el financiamiento de salud.

(*) Pobreza y Hambre

Pobreza en el Gran Buenos Aires: 28,3% de las personas en el 2do semestre de 2025. Eso son 5.987.424 personas pobres, y de ellas 1.382.378 en indigencia.

Niños y adolescentes: 41,3% de los chicos de 0 a 14 años vive bajo la línea de pobreza a nivel nacional. En el GBA el número es similar y representa la mayor concentración de pobreza infantil del país.

Indigencia: 7% en el GBA. Son personas cuyos ingresos no alcanzan ni para la Canasta Básica Alimentaria.

El senador, vicepresidente primero de la Cámara, Mario Alberto Ishii tiene razón en el diagnóstico: “el acceso a una alimentación adecuada dejó de ser coyuntural para volverse estructural”.

Inflación de alimentos en PBA. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 32,2% interanual en 2025 en el GBA, casi igual que la inflación general de 31,5%.

Cortes de carne: cuadril +73%, paleta +71%, nalga +70%, asado +69% interanual. Son los productos que más subieron y pesan fuerte en la canasta de los sectores populares.

En barrios populares de PBA: en mayo 2025 las carnes subieron 55,2% interanual y los productos de almacén 30,7%.

Con esos aumentos, la Canasta Básica Total para un hogar pobre quedó en $1.219.130 promedio, mientras que sus ingresos eran de $783.493. Faltan casi $440 mil por mes.

Recorte del Plan Remediar: la PBA recibió 41% menos unidades mínimas en 2025 vs 2023. Los centros abastecidos bajaron de 1.617 a 1.132.

La viceministra de Salud bonaerense Alexia Navarro dijo en mayo 2026 que la situación es “crítica” por falta de vacunas y medicamentos. Ocupación de camas en 85% antes del invierno.

La Provincia respondió creando “Medicamentos Bonaerenses” con 74 fármacos y $26.500 millones de inversión anual, porque Nación dejó de enviar tratamientos para VIH, oncología, diabetes, anticonceptivos.

Kicillof mismo admitió que las compras de medicamentos cayeron 27% por la desregulación nacional.

Mario Alberto Ishii con toda razón pide emergencia porque 1 de cada 4 bonaerenses del conurbano es pobre, 7% no come lo básico, la carne y los alimentos básicos subieron 50-70% en un año, y el sistema de salud perdió insumos clave de Nación.

La contra es que la pobreza nacional bajó de 52,9% en fines de 2023 a 28,2% en fines de 2025, y la Provincia lanzó programas propios para cubrir el bache. Pero el golpe sigue estando en los municipios del conurbano.