Tres detenidos por venta de droga tras un operativo policial en Grand Bourg

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva. La Policía detectó maniobras compatibles con comercialización de estupefacientes. Se secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y una motocicleta.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ta de Malvinas Argentinas, junto a efectivos de la Estación de Policía local, llevaron adelante un operativo que culminó con la aprehensión de tres hombres acusados de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Grand Bourg.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fragata Heroína y Maipú, donde efectivos policiales que realizaban tareas preventivas observaron maniobras compatibles con la modalidad conocida como “pasamanos” de droga. Al advertir la presencia policial, varios sujetos intentaron darse a la fuga por los pasillos internos de la zona, iniciándose una persecución a pie que permitió interceptar a cinco hombres.

Durante la requisa se incautaron un total de 68 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 30,7 gramos, además de tres teléfonos celulares, una motocicleta y $60.000 en efectivo.

El operativo se enmarca en una serie de tareas preventivas y recorridas reforzadas que se venían realizando en la zona a partir de distintos reclamos y denuncias de vecinos del barrio, quienes advertían sobre movimientos vinculados a la venta de estupefacientes y situaciones que alteraban la tranquilidad cotidiana del lugar.

La causa quedó en manos de la UFI N°16 del Departamento Judicial San Martín.