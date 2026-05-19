Gestión municipal: Julio Zamora supervisó trabajos los CAFyS de Almirante Brown y Benavídez

El intendente de Tigre recorrió los Centros de Atención Familiar y de Salud, donde el Gobierno comunal está llevando adelante el recambio de los respectivos techos. Además, se ejecutan reformas integrales en los espacios y la colocación de aires acondicionados.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó las obras que se llevan adelante en los Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) del barrio Almirante Brown -El Talar- y Benavídez. Además, se ejecutan refacciones integrales en los espacios.

“Se trata de labores que marcan un linaje político de la administración local y tiene que ver con continuar trabajando en fortalecer el sistema de salud público del Municipio de Tigre. Contamos con espacios de atención distribuidos en puntos estratégicos del territorio: están equipados con elementos de última tecnología, lo que permite que el distrito sea referente regional”.

El trabajo de cambio de techo en Benavídez comprende un total de 600 m2. Además, se avanza en la reforma y mantenimiento edilicio del Salón de Usos Múltiples (SUM) y trabajos de pintura. Finalizada esta etapa, se llevará adelante la colocación de aires acondicionados.

Por otro lado, en Almirante Brown también se avanza con la colocación del techo nuevo: la obra tiene un total de 400m2. También, se ejecutan refacciones en la recepción que tienen que ver con trabajos de pintura y albañilería y puesta en marcha de aires acondicionados.