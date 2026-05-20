jueves, mayo 21, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Deportes Noticias San Fernando 

El viernes, San Fernando tendrá una nueva ‘Noche de Box’ en el Polideportivo N°1

Redacción Periódico Para Todos

El viernes 22 de mayo, de 17 a 23h, se realizará una velada de 40 enfrentamientos de exhibición con alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo y la Asociación de Boxeo San Fernando (ABSF), como previa a 10 combates amateur de la Federación Argentina de Boxeo. La entrada será libre y gratuita, en un evento familiar.

Para acompañar a los aprendices de un deporte clásico y popular como es el boxeo, de amplia tradición e importancia social en San Fernando, el Municipio organiza en conjunto con la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y los clubes barriales que integran la ABSF, una velada de 40 enfrentamientos de exhibición y 10 combates de nivel amateur como cierre de la jornada.

El evento tendrá lugar en el Polideportivo N°1 de Arnoldi y Pasteur, de 17 a 23h, con entrada libre y gratuita en un ambiente familiar. Se entregarán diplomas a los boxeadores y alumnos participantes.