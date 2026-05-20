El viernes, San Fernando tendrá una nueva ‘Noche de Box’ en el Polideportivo N°1

El viernes 22 de mayo, de 17 a 23h, se realizará una velada de 40 enfrentamientos de exhibición con alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo y la Asociación de Boxeo San Fernando (ABSF), como previa a 10 combates amateur de la Federación Argentina de Boxeo. La entrada será libre y gratuita, en un evento familiar.

Para acompañar a los aprendices de un deporte clásico y popular como es el boxeo, de amplia tradición e importancia social en San Fernando, el Municipio organiza en conjunto con la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y los clubes barriales que integran la ABSF, una velada de 40 enfrentamientos de exhibición y 10 combates de nivel amateur como cierre de la jornada.

El evento tendrá lugar en el Polideportivo N°1 de Arnoldi y Pasteur, de 17 a 23h, con entrada libre y gratuita en un ambiente familiar. Se entregarán diplomas a los boxeadores y alumnos participantes.