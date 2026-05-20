Vicente López presentó un nuevo Portal de Trámites para resolver gestiones más rápido y desde el celular

El Municipio de Vicente López lanzó el nuevo Portal de Trámites, una herramienta digital pensada para que los vecinos puedan resolver sus gestiones de manera más simple, rápida y accesible, desde cualquier lugar y sin tener que acercarse a la municipalidad.

La intendenta Soledad Martínez presentó la iniciativa y destacó: “Tenemos un nuevo portal de trámites en Vicente López. Es un portal que concentra toda la información sobre los trámites y solicitudes que podés hacer. Mucho más accesible, más fácil de usar y amigable con el celular, como necesitamos ahora”.

Esta nueva plataforma fue desarrollada a partir de un trabajo colaborativo con los vecinos, con el objetivo de mejorar la experiencia de uso y avanzar hacia una gestión cada vez más moderna, ágil y cercana.

“Lo más interesante de este nuevo portal es que lo hicimos junto con los vecinos. Muchísimos vecinos se comprometieron en este proceso, nos hicieron comentarios y aportes, y lo probamos junto con ellos. El resultado es un trabajo colaborativo entre el equipo de Gobierno Digital de la Municipalidad y los vecinos. Es un portal mucho más útil, y trabajamos todos los días para eso: para hacerles la vida mucho más fácil”, expresó la jefa comunal.

A partir de esta renovación, los vecinos van a poder acceder a la información de los trámites municipales de forma más clara e intuitiva, realizar gestiones en cualquier momento y consultar los pasos necesarios sin necesidad de trasladarse hasta una sede municipal.

El diseño fue pensado especialmente para el uso desde celulares, con una navegación más sencilla, un buscador más preciso y un lenguaje claro, que evita tecnicismos y se adapta a la forma en que los vecinos buscan y utilizan la información todos los días.

El proceso de desarrollo incluyó distintas etapas de participación ciudadana. Primero se analizaron la web y el portal existentes para identificar oportunidades de mejora. Luego, durante el diseño de la nueva herramienta, se trabajó directamente con vecinos para conocer sus necesidades, recibir aportes y construir soluciones en conjunto. Finalmente, se realizaron pruebas para validar la experiencia de uso antes de su lanzamiento.

De esta manera, el nuevo Portal de Trámites funciona como una puerta de entrada digital para centralizar la información y facilitar el acceso a las gestiones municipales, consolidando una forma de gobierno más simple, moderna y cercana.

Toda la información y el acceso a los trámites del municipio se encuentra disponible en: tramitesvl.vicentelopez.gov.ar